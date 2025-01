Meryl Streep scava «una buca grande quanto un'auto» per sfuggire agli incendi

Meryl Streep

Il nipote dell'attrice Premio Oscar, Abe Streep, ha rivelato come la famosa zia abbia ideato un piano di fuga per abbandonare la sua casa, minacciata dalle fiamme.

Meryl Streep è riuscita a scavare «una buca grande quanto un'automobile» nella recinzione della sua casa per sfuggire agli incendi divampati a Los Angeles.

A parlare è il nipote dell'attrice Premio Oscar, Abe Streep, che ha rivelato come la famosa zia abbia ideato un piano di fuga per abbandonare la sua casa di Pacific Palisades, minacciata dalle fiamme.

«Erano stati inviati ordini di evacuazione in tutta la città», ha scritto Abe in un articolo pubblicato sul New York Magazine. «Mia zia Meryl Streep ha ricevuto un ordine di evacuazione l'8 gennaio, ma quando ha cercato di scappare, ha scoperto che un grande albero era caduto nel vialetto, bloccando l'unica uscita».

Imperterrita, Meryl, 75 anni, si è procurata un paio di tronchesi e ha creato un portello di fuga «delle dimensioni di un'auto» nella recinzione, così da poter entrare nel giardino del vicino e raggiungere la strada.

«Determinata a farcela, ha preso in prestito delle tronchesi da un vicino, ha fatto un buco delle dimensioni di un'auto nella recinzione che condivideva con i vicini dall'altra parte e ha attraversato il loro cortile per scappare», ha aggiunto il nipote della star.

Gli incendi sono divampati a Los Angeles il ​​7 gennaio, provocando la morte di 28 persone e devastando oltre 10mila abitazioni. L'emergenza è terminata la scorsa settimana grazie alle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla città.

