Anche la coppia reale norvegese da sogno ha fatto «una pausa di riflessione»

Gli eredi al trono di Norvegia, Mette-Marit e Haakon, sono riusciti a tenere nascosto il loro amore per molto tempo. Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Il principe Haakon e la principessa Mette-Marit si sono conosciuti e innamorati nel 1999. Ora è stato svelato che, dopo le prime farfalle nello stomaco, la coppia si è separata in silenzio e in segreto per un breve periodo.

Nella sua nuova biografia, il principe ereditario norvegese rivela però che i due si sono separati temporaneamente all'inizio della loro relazione.

Ma la rottura è stata di breve durata. Mostra di più

Il principe Haakon e la principessa Mette-Marit sono considerati una coppia reale da sogno. Questo potrebbe avere a che fare con il fatto che i due cinquantenni hanno già dovuto superare insieme diversi ostacoli.

Ma gli eredi al trono norvegesi hanno deciso di essere presenti l'uno per l'altra, nella buona e nella cattiva sorte.

Non è sempre stato così, però, come rivela il giornalista Kjetil S. Østli nella nuova biografia «Haakon - historier om en tronarving» («Haakon - Storie di un erede al trono»).

Haakon su Mette-Marit: «Mi sono divertito molto con lei»

Nel libro, il principe Haakon racconta gli inizi del suo amore per la moglie. La coppia si è conosciuta nel 1999. Il principe ereditario afferma che Mette-Marit gli ha fatto subito un'ottima impressione.

«Abbiamo avuto conversazioni aperte e intense. Abbiamo riso insieme e siamo stati in grado di essere onesti l'uno con l'altra. Mi sono divertito molto con lei. Ci siamo visti diverse volte dopo l'estate e in autunno», racconta Haakon.

La coppia è riuscita a tenere nascosto il proprio amore per molto tempo. «Siamo riusciti a mantenere il segreto e ci siamo incontrati con amici comuni e a casa mia», racconta il principe ereditario.

Il principe Haakon: «Siamo tornati insieme»

Pochi amici sapevano che lui frequentava regolarmente Mette-Marit. «Lei aveva già un figlio piccolo, quindi non era scontato che saremmo diventati una coppia».

Nell'autunno del 1999, però, Haakon si recò negli Stati Uniti con una delegazione delle Nazioni Unite. In vista di questo viaggio, lui e Mette-Marit avevano deciso di separarsi in silenzio e in segreto. «Prima di partire abbiamo deciso di non stare insieme. Non ha funzionato», afferma il principe nel libro.

Rottura di breve durata

Ma oggi sappiamo come è poi andata a finire: la rottura dell'amore tra Haakon e Mette-Marit fu di breve durata.

«Siamo tornati insieme quando sono tornato a casa. È stato un bel periodo, un periodo molto bello», racconta il principe nella sua biografia.

Poco dopo il suo ritorno, la relazione della coppia fu finalmente resa pubblica per la prima volta tramite un articolo del giornale «Fædrelandsvennen».