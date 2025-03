Insieme siamo forti: Mette-Marit e il norvegese Haakon sfidano i problemi familiari durante i Campionati mondiali di sci nordico a Trondheim. Foto: IMAGO/NTB

Mette-Marit e Haakon si dimostrano un duo forte ai Campionati mondiali di sci nordico di Trondheim. La coppia è vicina alla gente e fa dimenticare quanto siano stati difficili gli ultimi mesi per loro.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te I 55° Campionati mondiali di sci nordico di Trondheim si sono aperti questa settimana con una cerimonia suggestiva.

In un clima freddo e umido, più di 5.000 spettatori si sono uniti al principe ereditario norvegese Haakon e alla principessa ereditaria Mette-Marit per assistere allo spettacolo di quasi un'ora.

L'apparizione della coppia reale era molto attesa dai fan.

Il motivo: il figlio di Mette-Marit , Marius Borg Høiby , sta affrontando gravi accuse dall'estate 2024. Mostra di più

Il re norvegese Harald V soffre di un raffreddore. L'88enne ha quindi dovuto rimandare di qualche giorno la prevista trasferta ai 55° Campionati mondiali di sci nordico di Trondheim.

Questa settimana, invece, la corte norvegese è stata rappresentata all'evento sportivo dalla moglie di Harald, la regina Sonja, dal principe ereditario Haakon e dalla principessa ereditaria Mette-Marit.

Gravi accuse contro Marius Borg Høiby

Le apparizioni di Mette-Marit e Haakon durante la Coppa del Mondo erano molto attese dai fan, anche perché il Principe ereditario e la Principessa non hanno sempre avuto vita facile nelle ultime settimane e mesi.

Il motivo? Il figlio di Mette-Marit , Marius Borg Høiby, sta affrontando gravi accuse dall'estate del 2024.

Dopo le prime notizie diffuse dai media su presunte aggressioni e danni alla proprietà, il 28enne ha ammesso di essere diventato violento nei confronti dell'allora fidanzata mentre era sotto l'effetto di alcol e cocaina. Ma non si è fermato lì.

Di recente sono emerse accuse di diversi presunti reati sessuali, che Høiby, che è stato in custodia per una settimana, ha negato.

Mette-Marit cerca la vicinanza con Haakon

Molti norvegesi si sono chiesti a lungo cosa sapessero i membri della famiglia reale del comportamento potenzialmente criminale di Borg Høiby.

Sugli spalti, Haakon e Mette-Marit, insieme alla regina Sonja, hanno tifato con entusiasmo per le gare del 55° Campionato mondiale di sci nordico di Trondheim e sono apparsi vicini alla gente. Foto: IMAGO/NTB

La coppia reale ha fatto un tifo entusiasta sugli spalti durante le gare e, insieme alla Regina Sonja, è stata estremamente vicina alla gente.

Mette-Marit, in particolare, non ha potuto nascondere il suo entusiasmo per le prestazioni degli atleti norvegesi. La 51enne principessa ereditaria è sembrata divertirsi e ha riso spesso

Un dettaglio in particolare ha attirato l'attenzione degli spettatori di Trondheim: Mette-Marit ha cercato ripetutamente di avvicinarsi ad Haakon.

Gli addetti ai lavori lo considerano un segno del profondo legame tra la coppia, che si è unita in matrimonio quasi 25 anni fa.