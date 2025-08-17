Mgk

Dopo tre album rock, l'artista 35enne annuncia un ritorno alle origini hip-hop con un progetto che definisce «il migliore della carriera».

Covermedia Covermedia

Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, è pronto a invertire ancora una volta la rotta.

Dopo aver scalato le classifiche con il pop-punk di «Tickets to My Downfall» (2020), «Mainstream Sellout» (2022) e il recente «Lost Americana», il 35enne annuncia il ritorno al rap con la promessa di un album «più feroce che mai».

«Un MGK affamato è un MGK pericoloso»

«Sono consapevole di quanto sarà rumorosa la conversazione quando lo pubblicherò», ha dichiarato a Complex. «Questo mi spinge a fare in modo che sia grande. Se sceglieranno di essere rumorosi, sappiano che mi renderà migliore. Un MGK affamato è un MGK pericoloso. I miei versi saranno più taglienti e la produzione più gelida. Non accetterò nulla di meno del mio miglior album rap».

Sono passati otto anni da «Bloom» (2017), il suo ultimo lavoro rap-centrico, ma MGK respinge l'idea di aver voltato le spalle al genere. «In questi anni sono sempre stato presente: nei freestyles, nelle collaborazioni, nella costante glorificazione dell'hip-hop».

In continua evoluzione

Il rocker, galvanizzato dall'accoglienza di «Lost Americana», definito «il miglior lavoro come autore e chitarrista», rivendica uno stato di forma eccezionale: «Non possono toccarmi in questo momento. Sono troppo sintonizzato e troppo affamato».

Con questa energia, il nuovo capitolo rap di MGK si preannuncia come un ritorno alle radici, ma con la grinta accumulata in un decennio di metamorfosi musicali.