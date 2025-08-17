  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ritorno alle origini Machine Gun Kelly riabbraccia il rap: «Sarò più feroce che mai»

Covermedia

17.8.2025 - 13:00

Mgk
Mgk

Dopo tre album rock, l'artista 35enne annuncia un ritorno alle origini hip-hop con un progetto che definisce «il migliore della carriera».

Covermedia

17.08.2025, 13:00

17.08.2025, 14:13

Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, è pronto a invertire ancora una volta la rotta.

Dopo aver scalato le classifiche con il pop-punk di «Tickets to My Downfall» (2020), «Mainstream Sellout» (2022) e il recente «Lost Americana», il 35enne annuncia il ritorno al rap con la promessa di un album «più feroce che mai».

«Un MGK affamato è un MGK pericoloso»

«Sono consapevole di quanto sarà rumorosa la conversazione quando lo pubblicherò», ha dichiarato a Complex. «Questo mi spinge a fare in modo che sia grande. Se sceglieranno di essere rumorosi, sappiano che mi renderà migliore. Un MGK affamato è un MGK pericoloso. I miei versi saranno più taglienti e la produzione più gelida. Non accetterò nulla di meno del mio miglior album rap».

Sono passati otto anni da «Bloom» (2017), il suo ultimo lavoro rap-centrico, ma MGK respinge l'idea di aver voltato le spalle al genere. «In questi anni sono sempre stato presente: nei freestyles, nelle collaborazioni, nella costante glorificazione dell'hip-hop».

In continua evoluzione

Il rocker, galvanizzato dall'accoglienza di «Lost Americana», definito «il miglior lavoro come autore e chitarrista», rivendica uno stato di forma eccezionale: «Non possono toccarmi in questo momento. Sono troppo sintonizzato e troppo affamato».

Con questa energia, il nuovo capitolo rap di MGK si preannuncia come un ritorno alle radici, ma con la grinta accumulata in un decennio di metamorfosi musicali.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili
In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Ecco le professioni che vedranno aumentare di più gli stipendi nel 2026

Su MGK

Dopo le voci di separazione. Megan Fox e Machine Gun Kelly annunciano la nascita del loro primo figlio

Dopo le voci di separazioneMegan Fox e Machine Gun Kelly annunciano la nascita del loro primo figlio

Messaggio criptico su IG. Megan Fox e Machine Gun Kelly si sono lasciati?

Messaggio criptico su IGMegan Fox e Machine Gun Kelly si sono lasciati?

Da un parcheggiatore . Machine Gun Kelly accusato di aggressione

Da un parcheggiatore Machine Gun Kelly accusato di aggressione

Altre notizie

Vallese. Si chiude l'Open Air Gampel, quattro giorni quasi sold-out

ValleseSi chiude l'Open Air Gampel, quattro giorni quasi sold-out

Un tributo della Rai. Al Teatro delle Vittorie l'ultimo tributo a Pippo Baudo

Un tributo della RaiAl Teatro delle Vittorie l'ultimo tributo a Pippo Baudo

Anti-OnlyFans. Ecco la nuova regola di Miss Italia 2025 che sta facendo tanto discutere

Anti-OnlyFansEcco la nuova regola di Miss Italia 2025 che sta facendo tanto discutere