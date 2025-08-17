Ritorno alle originiMachine Gun Kelly riabbraccia il rap: «Sarò più feroce che mai»
Covermedia
17.8.2025 - 13:00
Dopo tre album rock, l'artista 35enne annuncia un ritorno alle origini hip-hop con un progetto che definisce «il migliore della carriera».
Covermedia
17.08.2025, 13:00
17.08.2025, 14:13
Covermedia
Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, è pronto a invertire ancora una volta la rotta.
Dopo aver scalato le classifiche con il pop-punk di «Tickets to My Downfall» (2020), «Mainstream Sellout» (2022) e il recente «Lost Americana», il 35enne annuncia il ritorno al rap con la promessa di un album «più feroce che mai».
«Un MGK affamato è un MGK pericoloso»
«Sono consapevole di quanto sarà rumorosa la conversazione quando lo pubblicherò», ha dichiarato a Complex. «Questo mi spinge a fare in modo che sia grande. Se sceglieranno di essere rumorosi, sappiano che mi renderà migliore. Un MGK affamato è un MGK pericoloso. I miei versi saranno più taglienti e la produzione più gelida. Non accetterò nulla di meno del mio miglior album rap».
Sono passati otto anni da «Bloom» (2017), il suo ultimo lavoro rap-centrico, ma MGK respinge l'idea di aver voltato le spalle al genere. «In questi anni sono sempre stato presente: nei freestyles, nelle collaborazioni, nella costante glorificazione dell'hip-hop».
In continua evoluzione
Il rocker, galvanizzato dall'accoglienza di «Lost Americana», definito «il miglior lavoro come autore e chitarrista», rivendica uno stato di forma eccezionale: «Non possono toccarmi in questo momento. Sono troppo sintonizzato e troppo affamato».
Con questa energia, il nuovo capitolo rap di MGK si preannuncia come un ritorno alle radici, ma con la grinta accumulata in un decennio di metamorfosi musicali.