Alfonso Signorini si è raccontato. Imago

Alfonso Signorini ripercorre a «Che tempo che fa» il suo difficile coming out a 30 anni e rivela perché oggi ha deciso di sposare il compagno Paolo Galimberti dopo 25 anni insieme.

Hai fretta? blue News riassume per te A «Che tempo che fa», Alfonso Signorini ha raccontato di aver fatto coming out solo a 30 anni, spiegando di aver vissuto per anni un forte conflitto interiore mentre insegnava dai gesuiti.

Ha ricordato il momento in cui confessò tutto al cardinale Martini, il quale lo rassicurò dicendogli: «Quando andremo in cielo, il Signore ci chiederà solo quanto abbiamo amato».

Signorini ha annunciato che sposerà nel 2027 il compagno Paolo Galimberti, spiegando che cerca «sicurezza nel cuore e anche formalmente». Mostra di più

Alfonso Signorini è stato ospite di «Che tempo che fa» domenica 30 novembre 2025, occasione in cui ha presentato il suo primo romanzo, «Amami quanto io t'amo», edito da Mondadori.

Nel confronto con Fabio Fazio, il conduttore ha ricordato il momento in cui rese pubblico il proprio orientamento sessuale, un passaggio che - come ha raccontato - arrivò piuttosto tardi nella sua vita: «Lo feci tardi, a 30 anni», ha dichiarato. A spingerlo a quel passo fu un sentimento importante: «Quando mi sono innamorato ho trovato questo coraggio».

All'epoca Signorini insegnava presso i gesuiti e, come riferito durante la trasmissione, viveva quella scoperta con profonda difficoltà: «Vivevo tutto con molto contrasto interiore, perché non mi sentivo trasparente nei confronti dei miei allievi, dei miei colleghi, e anche di me stesso. Sentivo sulle spalle la tradizione di quelle istituzioni culturali, ideologiche».

Il coming out

In quel contesto, racconta, un ruolo essenziale lo ebbe il cardinale Carlo Maria Martini, che visitava periodicamente l'istituto milanese. Tra i due si sviluppò un rapporto di fiducia che lo portò a confidarsi con lui. Come spiegato da Signorini e riportato anche da «Today», trovò il coraggio di scrivergli una lettera nella quale chiedeva un colloquio, e fu proprio in quell'incontro che fece il suo primo vero coming out.

Il momento che ricorda più nitidamente è il silenzio che precedette la risposta del cardinale: «Mi ascoltò in silenzio per dieci secondi, che a me parvero infiniti», ha raccontato. Poi Martini pronunciò poche parole, che Signorini definisce decisive per la sua vita: «E che importa? Quando andremo in cielo, il Signore ci chiederà solo quanto abbiamo amato, quanto siamo stati capaci di amare».

Un messaggio che, ancora oggi, il conduttore rivendica quando si parla di accoglienza da parte della Chiesa: «Per cui ancora oggi quando mi dicono che la Chiesa non accoglie, non è vero, cioè c'è ancora un'infinità di croste e magagne da togliere, ma chi sono io per giudicare?».

Il matrimonio con Paolo Galimberti

Nell'intervista, Signorini ha parlato anche del futuro matrimonio con Paolo Galimberti, suo compagno da 25 anni. Come ricordato anche nella sua recente partecipazione a «Verissimo», la coppia convolerà a nozze nel 2027.

A Fazio ha spiegato così la decisione: «Mi sono convertito all'idea del matrimonio perché voglio sentirmi sicuro, voglio sentirmi sicuro nel cuore e anche formalmente. Non per un discorso economico».