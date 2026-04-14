«Mi fa perdere il controllo»: scatta la passione fra Michelle Hunziker e Giulio Berrutti a Marrakech

Lo scatto che ritrae Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakesh. Storia IG

Una vacanza in Marocco ha confermato la relazione tra i due. Le immagini pubblicate da un settimanale mostrano ora momenti inediti di intimità.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati paparazzati a Marrakech durante una vacanza di Pasqua molto passionale.

La coppia si è lasciata andare a effusioni pure in pubblico, arrivando a nascondersi sotto un asciugamano.

Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice avrebbe confessato di sentirsi travolta dalla passione. Mostra di più

«Mi fa perdere il controllo».

Basterebbe questa frase, sussurrata alle amiche più fidate, per raccontare tutto.

Ma quello che è successo a Marrakech tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti va ben oltre le parole.

La Pasqua marocchina della nuova coppia si è trasformata in un vero e proprio incendio di passione. Tra souk affollati, escursioni nel deserto e serate glamour, i due non si sono fatti mancare nulla.

Ma è a bordo piscina, nel loro hotel di lusso, che la situazione è decisamente sfuggita di mano.

Le scene a bordo piscina

Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, e riportato da «Leggo», i due avrebbero completamente dimenticato di trovarsi in un luogo pubblico.

Amici e altri ospiti a pochi passi? Irrilevanti. L’intesa era troppo forte per fermarsi.

All’inizio qualche gesto affettuoso, poi sempre più contatto, fino a un’escalation di effusioni. E a quel punto Michelle, solitamente discreta e lontana da certe scene, avrebbe lasciato ogni freno: si sarebbe gettata su Berruti, travolgendolo di baci e trasporto.

Quando la temperatura è salita alle stelle, la conduttrice ha tentato una mossa per salvare almeno un minimo di privacy: un asciugamano usato come scudo improvvisato.

Coppia decollata

Una storia appena sbocciata ma già esplosiva. Tutto è iniziato lo scorso dicembre, in Svizzera, durante un evento condotto dalla Hunziker.

Uno di quegli incontri casuali che cambiano tutto, arrivato poco dopo la fine della relazione quinquennale tra Berruti e la deputata Maria Elena Boschi.

Da allora, gli sguardi sono diventati qualcosa di più. E oggi, tra Marrakech e momenti «calienti», la nuova coppia sembra già inseparabile.