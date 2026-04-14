«Mi fa perdere il controllo»: scatta la passione fra Michelle Hunziker e Giulio Berrutti a Marrakech

Ma è a bordo piscina, nel loro hotel di lusso, che la situazione è decisamente sfuggita di mano.
Le scene a bordo piscina
Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, e riportato da «Leggo», i due avrebbero completamente dimenticato di trovarsi in un luogo pubblico.
Amici e altri ospiti a pochi passi? Irrilevanti. L’intesa era troppo forte per fermarsi.
All’inizio qualche gesto affettuoso, poi sempre più contatto, fino a un’escalation di effusioni. E a quel punto Michelle, solitamente discreta e lontana da certe scene, avrebbe lasciato ogni freno: si sarebbe gettata su Berruti, travolgendolo di baci e trasporto.
Quando la temperatura è salita alle stelle, la conduttrice ha tentato una mossa per salvare almeno un minimo di privacy: un asciugamano usato come scudo improvvisato.
Coppia decollata
Una storia appena sbocciata ma già esplosiva. Tutto è iniziato lo scorso dicembre, in Svizzera, durante un evento condotto dalla Hunziker.