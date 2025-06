Antonella Elia e Pietro Delle Piane. IMago

Antonella Elia ha annunciato il suo matrimonio con Pietro Delle Piane, previsto per San Silvestro a Cortina, durante un programma televisivo.

Nicole Agostini

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno ufficializzato il loro fidanzamento, annunciando il matrimonio durante la trasmissione «Storie di donne al bivio» condotta da Monica Setta su «Rai2».

L'annuncio è stato fatto il 14 giugno, quando Elia ha mostrato un anello e una rosa Baccara, dichiarando: «Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro». Ha poi aggiunto: «Polinesia o Cortina ormai ho deciso: sposo Pietro».

La showgirl ha spiegato che il loro amore dura da cinque anni e che l'attuale compagno è stato l'unico uomo a farle pensare alla famiglia. «Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina non ci siamo più lasciati», ha detto.

Fra alti e bassi

Sebbene il matrimonio fosse nell'aria da mesi, Elia aveva già accennato alla proposta ricevuta in un'intervista a novembre sul settimanale «Nuovo», esprimendo inizialmente qualche titubanza: «Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire sì».

Inizialmente, le nozze erano previste in Polinesia durante l'estate, ma alla fine hanno scelto di restare in Italia, a Cortina, per San Silvestro. La proposta di matrimonio di Pietro, avvenuta in diretta a «Belllama’» con un romantico ballo, è stata memorabile.

La loro relazione non è stata sempre facile, con momenti di tensione, come durante la partecipazione a «Temptation Island» e al «Grande Fratello», che sembravano destinati a separarli. Tuttavia, il tempo ha portato a una nuova promessa e ora sono pronti a iniziare un nuovo capitolo insieme.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.