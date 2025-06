Johnny Depp

In un'intervista al «Sunday Times», l'attore condivide pensieri inediti sulla paternità, il legame con i figli Lily-Rose e Jack, e la nostalgia per gli anni trascorsi in famiglia nel sud della Francia.

Johnny Depp ha parlato raramente del suo ruolo di padre, ma in una recente intervista ha deciso di aprirsi, rivelando quanto gli manchi la quotidianità vissuta con i figli durante l'infanzia.

L'attore 62enne ha due figli con l'ex compagna Vanessa Paradis, 52 anni: Lily-Rose Depp, 26, e John «Jack» Christopher Depp III, 22.

Durante la conversazione con il «Sunday Times», Depp ha riflettuto sul tempo trascorso come genitore, osservando un ritratto della figlia che ha realizzato anni fa e che oggi è appeso nella sua casa.

«Questo è un ritratto di mia figlia, Lily-Rose. Non l'ho mai finito. Aveva dieci anni allora, oggi ne ha 25. Gli anni ci sfuggono, non è vero? Mi sento in piena sindrome del nido vuoto», ha specificato Depp.

Alla domanda su cosa gli manchi di più dell'essere padre, ha risposto con un sorriso nostalgico: «Oh, i miei figli che crescono nel sud della Francia, durante la loro infanzia?».

Poi ha aggiunto: «Ero il papà. Non posso spiegare quanto amassi essere papà. Poi, all'improvviso, il papà è sparito dalla scena. E sono diventato semplicemente il padre. Ma essere papà era meraviglioso... e ora che sto invecchiando, forse tornerà. Qualcuno, prima o poi, dovrà ricominciare a chiamarmi papà!».

Johnny Depp e Vanessa Paradis sono stati insieme dal 1998 al 2012, crescendo i loro figli a Saint-Tropez prima di trasferirsi a Los Angeles.