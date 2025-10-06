«Mi picchiava e bruciava oggetti addosso»: il drammatico racconto di Francesca De André

Francesca De André torna a Verissimo. Youtube Mediaset Infinity

Francesca De André condivide la sua esperienza di violenza domestica, rivelando dettagli scioccanti sul comportamento del suo ex compagno, recentemente condannato.

Hai fretta? blue News riassume per te Francesca De André aggiorna il pubblico a «Verissimo» sulla condanna a tre anni e tre mesi del suo ex compagno per maltrattamenti e lesioni aggravate.

La donna esprime rabbia e insoddisfazione, ritenendo la pena insufficiente rispetto agli abusi subiti.

De André racconta episodi di violenza estrema e le cicatrici ancora presenti sul suo corpo, denunciando la sofferenza vissuta in silenzio. Mostra di più

Francesca De André è tornata a «Verissimo» per aggiornare il pubblico sulla sua battaglia legale contro l'ex compagno, Giorgio Tambellini.

Quest'ultimo è stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni aggravate, con il tribunale di Lucca che ha emesso la sentenza definitiva un anno dopo l'inizio del processo. Oltre alla pena detentiva, è stato imposto il divieto di avvicinamento.

Nonostante la sentenza, De André esprime insoddisfazione: «Provo ancora rabbia verso la sentenza, dopo tutte le prove che ho portato in aula di tribunale», ha dichiarato. «Non c'è equilibrio nel giudicare questo genere di reati. Lui tra tre anni sarà a piede libero, mentre io devo ancora mettere insieme i miei pezzi».

Episodi di estrema brutalità

Ripercorrendo gli anni di abusi, come riferito fra gli altri da «Tgcom24», la donna ha descritto episodi di estrema brutalità: «Il mio ex faceva uso di sostanze. Mi picchiava dopo essersi messo i guanti da lavoro, mi lanciava oggetti dopo averli incendiati, mi buttava addosso la candeggina».

L'ex concorrente del «Grande Fratello» ha spiegato di aver presentato numerose prove e testimonianze dirette in tribunale: «Ho le cicatrici addosso di quello che mi faceva, il mio corpo parla, ho ancora i buchi sulla testa».

Ha aggiunto con amarezza: «Ho aperto gli occhi dopo, non l'avevo mai denunciato prima. Anche lo stesso giorno in cui sono finita in ospedale in codice rosso, io mi sono rifiutata di parlare con qualcuno. In tv dispensavo consigli contro la violenza domestica e io la stavo vivendo in casa mia».

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.