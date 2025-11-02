Mia Goth

L'attrice britannica passa dall'horror al grande cinema con tre film consecutivi firmati Del Toro, Nolan e Levy: «Mi spingono oltre i miei limiti».

Mia Goth è pronta al salto definitivo nel cinema mainstream. Dopo anni di ruoli iconici nel cinema indipendente e horror, l'attrice britannica sarà protagonista di tre grandi produzioni: «Frankenstein» di Guillermo del Toro, «The Odyssey» di Christopher Nolan e «Star Wars: Starfighter» di Shawn Levy.

Parlando a Elle, la Goth ha raccontato l'esperienza sul set del film di «Star Wars»: «È davvero intenso, ma lo adoro. Mi stanno spingendo in un modo che non avevo mai sperimentato prima».

Ha poi precisato: «Non è un prequel, è una storia a sé con nuovi personaggi e un copione straordinario».

Ambientato cinque anni dopo L'ascesa di Skywalker

Secondo quanto riportato da Variety, «Starfighter» sarà ambientato cinque anni dopo L'ascesa di Skywalker, con la Goth nel ruolo di una nuova e complessa antagonista accanto a Ryan Gosling, Amy Adams, Matt Smith e Aaron Pierre.

Il regista Shawn Levy ha spiegato la sua scelta: «Cercavamo un interprete unico per un personaggio inedito nella galassia di «Star Wars». Mia è un unicum: non esiste un'altra "tipo alla Mia Goth"».

L'attrice, si alternerà lsui set di Londra e Los Angeles fino a dicembre, e «Star Wars: Starfighter» uscirà nelle sale a maggio 2027.