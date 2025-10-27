  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'eroina dimenticata Micaela Ramazzotti è «Elena del Ghetto»: una donna libera in tempi oscuri

Covermedia

27.10.2025 - 16:30

Micaela Ramazzotti
Micaela Ramazzotti
Covermedia

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film di Stefano Casertano restituisce voce a Elena Di Porto, eroina dimenticata del ghetto ebraico.

Covermedia

27.10.2025, 16:30

27.10.2025, 16:32

Micaela Ramazzotti emoziona il pubblico della Festa del Cinema di Roma con «Elena del Ghetto».

Il film diretto da Stefano Casertano che racconta la storia vera di Elena Di Porto, figura ribelle e coraggiosa del ghetto ebraico di Roma durante l'occupazione nazista. La pellicola, presentata nella sezione Grand Public, arriverà nelle sale italiane a novembre distribuita da Adler Entertainment.

«Era una donna fuori dagli schemi – ha raccontato l'attrice – separata, indossava i pantaloni, fumava, giocava a stecca. Ma la sua libertà nasceva dal pensare agli altri, dal mettersi a servizio della comunità».

Nel film, Elena affronta la violenza del fascismo e la persecuzione con un coraggio silenzioso, diventando simbolo di resistenza femminile. Accanto alla Ramazzotti, nel cast anche Giulia Bevilacqua e Valerio Aprea, interpreti di due anime opposte del tempo: l'adattamento e la ribellione.

Dopo «Elena del Ghetto», Micaela proseguirà un anno ricco di impegni: tornerà sul set di una nuova serie Rai in lavorazione e sarà protagonista della commedia corale «30 notti con il mio ex» di Guido Chiesa, confermando la sua capacità di passare con naturalezza dal dramma alla leggerezza.

I più letti

Ecco le 38 misure proposte dalla politica per contenere i costi sanitari
Quanto è legale la crociata di Trump nei Caraibi contro i narcotrafficanti?
I figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Con norme svizzere più severe l'Ue teme intoppi nel trasporto merci sotto il San Gottardo

Altre notizie

Mano nella mano. Katy Perry e Justin Trudeau si mostrano insieme nella città dell'amore

Mano nella manoKaty Perry e Justin Trudeau si mostrano insieme nella città dell'amore

Estorsione con revenge porn. Jolanda Renga, il coraggio dopo la paura: «Mi sono rimessa addosso la mia dignità»

Estorsione con revenge pornJolanda Renga, il coraggio dopo la paura: «Mi sono rimessa addosso la mia dignità»

«Siamo molto felici». Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus, tra Inghilterra e Tennessee l'amore è country-chic

«Siamo molto felici»Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus, tra Inghilterra e Tennessee l'amore è country-chic