Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film di Stefano Casertano restituisce voce a Elena Di Porto, eroina dimenticata del ghetto ebraico.

Micaela Ramazzotti emoziona il pubblico della Festa del Cinema di Roma con «Elena del Ghetto».

Il film diretto da Stefano Casertano che racconta la storia vera di Elena Di Porto, figura ribelle e coraggiosa del ghetto ebraico di Roma durante l'occupazione nazista. La pellicola, presentata nella sezione Grand Public, arriverà nelle sale italiane a novembre distribuita da Adler Entertainment.

«Era una donna fuori dagli schemi – ha raccontato l'attrice – separata, indossava i pantaloni, fumava, giocava a stecca. Ma la sua libertà nasceva dal pensare agli altri, dal mettersi a servizio della comunità».

Nel film, Elena affronta la violenza del fascismo e la persecuzione con un coraggio silenzioso, diventando simbolo di resistenza femminile. Accanto alla Ramazzotti, nel cast anche Giulia Bevilacqua e Valerio Aprea, interpreti di due anime opposte del tempo: l'adattamento e la ribellione.

Dopo «Elena del Ghetto», Micaela proseguirà un anno ricco di impegni: tornerà sul set di una nuova serie Rai in lavorazione e sarà protagonista della commedia corale «30 notti con il mio ex» di Guido Chiesa, confermando la sua capacità di passare con naturalezza dal dramma alla leggerezza.