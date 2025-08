Micaela Ramazzotti

Nel nuovo film diretto da Stefano Casertano, l'attrice interpreta una donna selvaggia e coraggiosa, rompendo con i ruoli del passato.

Micaela Ramazzotti torna al cinema con un personaggio che segna una svolta: per la prima volta, non è fragile né problematica, ma «ribelle, selvaggia, generosa e coraggiosa».

Protagonista del film d'esordio di Stefano Casertano, uscito a luglio, l'attrice racconta di aver accolto il ruolo come una sfida necessaria.

«Mi sono innamorata di Elena man mano che leggevo la sceneggiatura. Aveva una libertà che io non avevo mai interpretato. E questo mi ha fatto bene», ha dichiarato Ramazzotti all'ANSA. «Ne ho accettate tante di parti difficili. Mi prendo dei rischi grandi, ma se c'è la storia, mi butto. Per me viene sempre prima di tutto».

Con quattro Nastri d'Argento all'attivo e un Globo d'Oro per «Felicità», l'attrice conferma il suo percorso artistico in costante evoluzione. Se in passato ha dato volto a donne spezzate e vulnerabili, oggi sceglie una figura femminile intensa, vitale, radicata nella propria forza.

«Non volevo più interpretare donne che piangono. Sentivo il bisogno di un'energia nuova, più istintiva, meno dolente», ha spiegato.

Il film segna così una cesura netta con il passato: Ramazzotti si libera da etichette e cliché, affermandosi come interprete matura, capace di incarnare un femminile complesso, che non chiede scusa e non si piega.