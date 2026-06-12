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L'intervista Micaela Ramazzotti si racconta: «Non ho rapporti con i miei genitori»

Covermedia

12.6.2026 - 13:00

Micaela Ramazzotti
Micaela Ramazzotti

A un mese dalle nozze con Claudio Pallitto, l'attrice Micaela Ramazzotti racconta la distanza dalla famiglia d'origine, difende il marito dalle critiche e torna sulla fine del matrimonio con Paolo Virzì.

Covermedia

12.06.2026, 13:00

12.06.2026, 13:11

Micaela Ramazzotti apre una finestra sulla sua vita privata nel momento più sereno degli ultimi anni.

Dopo il matrimonio con Claudio Pallitto, celebrato a maggio in Umbria, l'attrice rivela di non avere rapporti con i genitori, respinge le etichette rivolte al marito e archivia definitivamente il capitolo legato all'ex marito Paolo Virzì.

In un'intervista al «Corriere della Sera», la protagonista di «La prima cosa bella» parla del rapporto interrotto con la famiglia d'origine senza nascondere l'amarezza.

«Non ho rapporti con i miei genitori. Forse volevano una figlia meno libera», afferma, lasciando intendere una distanza che oggi appare difficile da colmare.

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«Mio marito non è un orco palestrato»

La 47enne affronta anche le critiche rivolte a Pallitto, sposato lo scorso mese al Castello di Rosciano.

«Mio marito non è un orco palestrato», precisa, prendendo le difese dell'uomo che le è stato accanto negli ultimi anni e che descrive come una presenza positiva e rassicurante nella sua vita.

Nel corso della conversazione torna inevitabilmente anche la separazione da Virzì, con cui è stata sposata dal 2009 al 2023 e da cui ha avuto due figli. Ramazzotti definisce la nota lite avvenuta in un ristorante romano un episodio di cui non va fiera e che oggi preferirebbe lasciarsi alle spalle.

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Oggi rivolge il suo sguardo al presente

L'attrice coglie inoltre l'occasione per prendere le distanze dall'immagine pubblica che l'ha accompagnata per molto tempo.

«Mi sono lasciata alle spalle il personaggio della donna vessata, fragile, diventata madre da ragazza, svampita. Era una finzione», spiega.

Oggi il suo sguardo è rivolto al presente. Tra nuovi progetti professionali e una ritrovata serenità personale, Ramazzotti racconta di sentirsi finalmente in equilibrio: «Non ho più magoni. E faccio dei bei sogni».

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