  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ospite a «Belve» Micaela Ramazzotti su Paolo Virzì: «Era meglio non sposarsi»

Covermedia

8.4.2026 - 13:00

Micaela Ramazzotti
Micaela Ramazzotti
Covermedia

L'attrice espone a «Belve» la frattura trasformando la separazione in caso mediatico.

Covermedia

08.04.2026, 13:00

08.04.2026, 13:05

Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Paolo Virzì a «Belve», rendendo pubblica la frattura.

L’interprete romana sceglie il confronto diretto nello studio di «Belve», in onda su Rai 2, per affrontare una crisi che da privata diventa racconto pubblico.

Era già nell'aria

Il rapporto con Paolo Virzì, per anni anche sodalizio artistico centrale nel cinema italiano, viene riletto senza filtri davanti alle telecamere, segnando un passaggio netto nella percezione della loro storia.

Durante l’intervista, la protagonista evita toni concilianti e conferma una distanza ormai strutturale. «Era meglio non sposarsi», afferma, come riportato da Adnkronos, sintetizzando una rottura che negli ultimi mesi era già emersa tra episodi pubblici e ricostruzioni giornalistiche.

Il contesto televisivo amplifica il peso delle parole, trasformando una vicenda personale in un caso osservato anche per il suo impatto mediatico.

I suoi progetti in corso

Sul fronte professionale, Micaela Ramazzotti è già coinvolta in progetti concreti: nel 2026 è tra le protagoniste di «Elena del ghetto» di Stefano Casertano ed è in post-produzione «Praticamente perfette» di Giorgia Farina.

Parallelamente, il regista livornese continua il suo percorso con «Cinque secondi», distribuito su Sky Cinema e NOW nel 2026 e tra i titoli in corsa ai David di Donatello.

I più letti

Ecco il metodo insolito con cui Mojtaba Khamenei avrebbe negoziato la tregua in segreto
Una frana di enormi proporzioni divide l'Italia in due, ecco il video
Il giovane arrestato per gli incendi a Caslano e Ponte Tresa è un pompiere volontario
Nozze in vista per Fedez e Giulia Honegger? Intanto spunta la foto del pancino in attesa
Uno svizzero avrebbe smembrato e triturato il corpo della moglie

Altre notizie

Ecco il suo racconto. Tori Spelling si schianta in auto con i figli: «Poteva finire in tragedia»

Ecco il suo raccontoTori Spelling si schianta in auto con i figli: «Poteva finire in tragedia»

Il festival di Nyon. La direttrice artistica di Visions du Réel lascerà la sua funzione a luglio

Il festival di NyonLa direttrice artistica di Visions du Réel lascerà la sua funzione a luglio

Annuncio a sorpresa. Aubrey Plaza incinta, in arrivo il primo figlio con Chris Abbott

Annuncio a sorpresaAubrey Plaza incinta, in arrivo il primo figlio con Chris Abbott