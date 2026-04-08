Micaela Ramazzotti Covermedia

L'attrice espone a «Belve» la frattura trasformando la separazione in caso mediatico.

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Micaela Ramazzotti rompe il silenzio su Paolo Virzì a «Belve», rendendo pubblica la frattura.

L’interprete romana sceglie il confronto diretto nello studio di «Belve», in onda su Rai 2, per affrontare una crisi che da privata diventa racconto pubblico.

Era già nell'aria

Il rapporto con Paolo Virzì, per anni anche sodalizio artistico centrale nel cinema italiano, viene riletto senza filtri davanti alle telecamere, segnando un passaggio netto nella percezione della loro storia.

Durante l’intervista, la protagonista evita toni concilianti e conferma una distanza ormai strutturale. «Era meglio non sposarsi», afferma, come riportato da Adnkronos, sintetizzando una rottura che negli ultimi mesi era già emersa tra episodi pubblici e ricostruzioni giornalistiche.

Il contesto televisivo amplifica il peso delle parole, trasformando una vicenda personale in un caso osservato anche per il suo impatto mediatico.

I suoi progetti in corso

Sul fronte professionale, Micaela Ramazzotti è già coinvolta in progetti concreti: nel 2026 è tra le protagoniste di «Elena del ghetto» di Stefano Casertano ed è in post-produzione «Praticamente perfette» di Giorgia Farina.

Parallelamente, il regista livornese continua il suo percorso con «Cinque secondi», distribuito su Sky Cinema e NOW nel 2026 e tra i titoli in corsa ai David di Donatello.