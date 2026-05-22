Miles Teller

Dopo il trionfo al box office, il team del film dedicato a Michael Jackson guarda già al secondo capitolo. Tra conferme, dubbi e ritorni possibili, il cast rompe il silenzio sul futuro della saga.

Covermedia Covermedia

Il sequel di «Michael» è sempre più vicino. Dopo mesi di indiscrezioni, arriva la conferma di Miles Teller, che nel biopic interpreta l'avvocato John Branca.

Il film con Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson si è trasformato in un fenomeno globale fin dall'uscita: in aprile ha registrato il miglior debutto di sempre per un biopic ed è oggi il secondo maggiore incasso cinematografico del 2026.

Il primo capitolo si ferma al 1988, lasciando aperta la strada agli anni più complessi e controversi della vita del Re del Pop. E proprio da lì dovrebbe ripartire il sequel, anche se la produzione non ha ancora ufficializzato il progetto.

«So che ci stanno lavorando»

In un'intervista a IndieWire, Teller ha confermato che il lavoro sul secondo film è già iniziato dietro le quinte. «So che ci stanno lavorando», ha dichiarato l'attore. «Non abbiamo ancora avuto conversazioni dirette, ma tutti vogliono completare questa storia».

Il personaggio interpretato da Teller, John Branca, è stato il legale di Michael Jackson fino alla morte della popstar nel 2009. Oggi Branca è anche co-esecutore testamentario del patrimonio dell'artista e produttore del film.

Anche Nia Long guarda già al futuro della saga. L'attrice, che interpreta Katherine Jackson, attende di scoprire i nuovi equilibri all'interno della famiglia Jackson.

«La prima domanda che mi pongo è: come cambia Katherine durante questo percorso?», ha spiegato. «Com'è il rapporto con suo marito? Quali dinamiche vive la famiglia in questo nuovo capitolo?».

Più prudente Colman Domingo, interprete di Joe Jackson. Prima di firmare per il sequel, l'attore vuole leggere il copione, come ha raccontato a The Hollywood Reporter.

Chi invece non ha dubbi è Antoine Fuqua. Il regista è pronto a restare al timone del biopic perché, come ha confidato a Deadline, gli «si spezzerebbe il cuore» vedere qualcun altro dietro la telecamera.