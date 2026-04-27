Jaafar Jackson

Il biopic su Michael Jackson conquista il pubblico e registra il miglior esordio globale di sempre per il genere, nonostante le stroncature della critica.

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«Michael» vola al botteghino e riscrive i record dei biopic musicali. Il film, diretto da Antoine Fuqua, ha incassato circa 202 milioni di euro nel primo weekend a livello globale, di cui circa 90 milioni negli Stati Uniti e 112 milioni nei mercati internazionali, secondo quanto riportato da «The Guardian».

Si tratta del miglior debutto di sempre per un biopic, a conferma del forte richiamo commerciale della figura del re del pop, Michael Jackson.

Il risultato arriva nonostante un'accoglienza critica negativa e le polemiche legate alla scelta di non affrontare le accuse di abusi sessuali, fermando la narrazione alla fine degli anni Ottanta.

Al contrario, il pubblico ha premiato il film con valutazioni molto elevate, evidenziando un netto divario rispetto ai giudizi della stampa specializzata.

«Prova del talento del team creativo»

«Questa performance da record è la prova del talento del team creativo, guidato dal produttore Graham King e dal regista Antoine Fuqua, di un cast trainato dall'interpretazione di Jaafar Jackson e del supporto dei partner in Universal Pictures e della Michael Jackson Estate», ha dichiarato Adam Fogelson, presidente del gruppo.

«Soprattutto riflette l'affetto del pubblico globale e la forza del botteghino. Se si offre agli spettatori ciò che desiderano, loro rispondono».

Il successo del debutto riaccende anche le discussioni sull'opportunità di un eventuale seguito, mentre il film si prepara a proseguire la sua corsa nelle sale nelle prossime settimane.

Resta distante, sul lungo periodo, il primato di «Bohemian Rhapsody», che ha superato gli 840 milioni di euro di incasso globale, ma l'avvio di «Michael» conferma il momento favorevole dei biopic musicali al cinema.