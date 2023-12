Michael Bublé e il cancro del figlio: «Mi ha tolto il sipario dagli occhi»

Michael Bublé

Il performer parla a cuore aperto della terribile diagnosi che ha colpito il piccolo Noah quando aveva solo tre anni.

Era il 2016 quando al figlio di Michael Bublé fu diagnosticato il cancro.

All’epoca il piccino aveva solo tre anni: un colpo durissimo per il performer che da quel momento è cambiato per sempre.

«La diagnosi di cancro di mio figlio ha scosso il mio mondo e mi ha tolto il sipario dagli occhi», ha ammesso Bublé durante l’ultimo episodio del podcast Diary of a CEO, condotto da Steven Bartlett.

A Noah è stato diagnosticato un epatoblastoma, un raro tipo di cancro al fegato, e si è sottoposto a un trattamento rigoroso prima di entrare in remissione un anno dopo.

«Non credo di avere un contesto, e questo è stato il colpo di grazia alla mia realtà», ha aggiunto Bublé. «Non sarò mai più spensierato nella mia vita, e va bene così. È un privilegio per me esistere. Quando è successo, stavo attraversando, credo, una crisi... Non credo di aver avuto chiare le mie priorità... Non c'era tempo per elaborarlo».

Durante i vari viaggi all'ospedale pediatrico, Bublé fece una promessa a se stesso. «Se ne usciamo... vivrò una vita diversa. Una vita migliore», ha ricordato dicendo a se stesso. «E l'ho fatto... Voglio essere più gentile, voglio essere più empatico. Non voglio mai permettere all'ego e al falso io di prendere il sopravvento. Voglio sapere quanto sono fortunato».

Noah adesso ha 10 anni e sta bene. Bublé e la moglie Luisana Lopilato hanno altri tre figli: Elias, sette anni, Vida, cinque, e Cielo, 16 mesi.

Covermedia