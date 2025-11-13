Michael Caine

Le due star di Hollywood collaborano con ElevenLabs per creare un archivio vocale etico e accessibile. McConaughey diventa investitore, mentre Caine celebra la tecnologia come un modo per amplificare l'umanità, non sostituirla.

Covermedia Covermedia

Le leggende del cinema Michael Caine e Matthew McConaughey si uniscono alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale.

I due attori hanno stretto una partnership con ElevenLabs, una delle aziende più avanzate nel campo dell'audio con intelligenza artificiale, con l'obiettivo di «preservare e condividere» le loro voci per le generazioni future.

L'annuncio è arrivato martedì, quando i dirigenti di ElevenLabs hanno confermato che Caine e McConaughey entreranno a far parte dell'Iconic Marketplace, la piattaforma che consente la licenza etica di alcune delle voci più riconoscibili al mondo.

«Non si tratta di rimpiazzare le voci, ma di amplificarle»

Nel comunicato ufficiale, Caine, 92 anni, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto: «Con ElevenLabs possiamo preservare e condividere le voci – non solo la mia, ma quella di chiunque», ha dichiarato l'attore di «Alfie».

«Questa tecnologia non serve a sostituire l'umanità, ma a celebrarla. Non si tratta di rimpiazzare le voci, ma di amplificarle, aprendo porte a nuovi narratori ovunque. Ho passato una vita a raccontare storie. ElevenLabs aiuterà la prossima generazione a raccontare le proprie».

Il premio Oscar britannico si unisce così a oltre 25 figure iconiche già presenti sulla piattaforma, tra cui Maya Angelou, Alan Turing e Liza Minnelli. La sua voce sarà inoltre disponibile su un'app dedicata alla narrazione di libri e articoli.

McConaughey diventa investitore

Parallelamente, McConaughey, 56 anni, non solo ha deciso di partecipare all'iniziativa, ma è diventato anche investitore della società.

L'attore di «Dallas Buyers Club» utilizzerà la tecnologia di ElevenLabs per realizzare una versione in spagnolo della sua newsletter «Lyrics of Livin'», mantenendo però la sua voce originale grazie all'intelligenza artificiale.

«Fin dal nostro primo incontro sono rimasto colpito da come il team di ElevenLabs sia riuscito a trasformare la magia della tecnologia in strumenti concreti, che ogni giorno vengono usati da creatori, aziende e narratori», ha commentato McConaughey.

«A tutti coloro che lavorano con la tecnologia vocale: continuate. State contribuendo a creare un futuro in cui possiamo sollevare lo sguardo dagli schermi e connetterci attraverso qualcosa di eterno quanto l'umanità stessa: la nostra voce».