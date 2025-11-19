Catherine Zeta Jones & Michael Douglas Covermedia

La coppia hollywoodiana festeggia un quarto di secolo di nozze con messaggi affettuosi e ricordi condivisi sui social. Le star si erano sposate il 18 novembre 2000 al Plaza Hotel di New York.

Covermedia Covermedia

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno celebrato 25 anni di matrimonio, segnando un traguardo importante per una delle coppie più amate di Hollywood.

I due attori, che si erano conosciuti grazie a Danny DeVito durante un festival cinematografico in Francia nel 1998, sono convolati a nozze il 18 novembre 2000 al Plaza Hotel di New York.

Su Instagram, Douglas ha condiviso una foto d'archivio di lui e Catherine per ricordare l'anniversario, accompagnandola con un messaggio affettuoso: «Buon venticinquesimo anniversario, mia cara Catherine. Chi l'avrebbe detto? Con tutto il mio amore, Michael».

Anche Zeta-Jones ha dedicato un post al marito, definendolo il suo «tesoro». Nel messaggio ha ricordato il giorno delle nozze: «Venticinque anni fa percorrevo la navata. L'aroma inebriante dei fiori, la luce delle candele, il coro gallese e tu, in fondo al cammino, che mi guardavi come solo tu sai fare. Ti amo oggi come allora. Grazie, sweetheart».

L'attrice ha accompagnato il testo con una serie di immagini che ripercorrono la loro storia, includendo scatti del matrimonio. Ha inoltre rivelato che, per l'occasione, fuori dal Plaza era stata esposta una bandiera gallese in omaggio alle sue origini.

Douglas e Zeta-Jones hanno due figli: Dylan, 25 anni, e Carys, 22. L'attore è anche padre di Cameron Douglas, 46 anni, nato dal suo primo matrimonio con Diandra Luker.