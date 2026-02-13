Michael Douglas

L'attore premio Oscar annuncia un memoir «crudo» che ripercorre carriera e vita privata. Il libro uscirà nell'ottobre 2026.

Covermedia Covermedia

Dopo oltre sessant'anni sotto i riflettori, Michael Douglas ha deciso di raccontarsi in prima persona

L'attore premio Oscar ha annunciato su Instagram l'uscita di un'autobiografia scritta insieme al giornalista Mike Fleming Jr., un libro che promette di essere «crudo» e completo.

«C'è molto da raccontare, prima che lo dimentichi, ma ricordo parecchio», ha detto in un video rivolto ai fan.

«Spero che lo apprezzerete e che vi dia un'idea di cosa ho fatto negli ultimi 80 anni».

Il volume, ancora senza titolo, sarà pubblicato da Grand Central Publishing il 6 ottobre 2026 ed è già disponibile in preordine.

«Lo faccio alle mie condizioni: solo la verità»

In una dichiarazione separata, Douglas ha spiegato di voler offrire una versione autentica della propria storia: «Dopo che me lo hanno chiesto per tanti anni, ho deciso che è arrivato il momento di raccontare la mia storia, alle mie condizioni.

Non una raccolta di momenti salienti o la versione modellata dai titoli e dai numeri al botteghino, ma quella vera. Ho vissuto una vita pubblica e allo stesso tempo profondamente privata, e c'è una differenza.

La fama può offuscare la verità: questo è il mio tentativo di riportarla a fuoco».

Secondo l'editore, il memoir ripercorrerà l'infanzia di Douglas come primogenito degli attori Kirk Douglas e Diana Dill, oltre ai momenti chiave di una carriera che ha segnato Hollywood.

Tra i titoli citati figurano «All'inseguimento della pietra verde», «Attrazione fatale», «Wall Street» e «Basic Instinct».

Il libro affronterà anche aspetti più personali, dalla lotta contro l'alcol e la dipendenza nei primi anni Novanta alla battaglia contro il cancro alla lingua nel 2010.

Spazio anche alla vita privata: il matrimonio con Diandra Luker, da cui è nato il figlio Cameron Douglas, e l'unione con l'attrice Catherine Zeta-Jones, con cui ha due figli, Dylan e Carys.