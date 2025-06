L'attore, regista e produttore statunitense Michael Douglas al Taormina Film Festival. KEYSTONE

Durante il Taormina Film Festival, Michael Douglas ha espresso il suo rammarico per la situazione politica degli Stati Uniti, criticando l'operato del presidente Donald Trump sull'immigrazione: «Per lui è stata benzina per il suo motore». L'attore ha anche riflettuto sulla sua carriera e sulla sua famiglia.

A 80 anni Michael Douglas continua a dimostrare un'energia invidiabile, forse ereditata dal padre, Kirk, scomparso a 104 anni. Come riporta l'ANSA, l'attore, regista e produttore si trova al Taormina Film Festival per ricevere il Taormina Excellence Achievement Award al Teatro Antico.

Durante una masterclass con gli studenti e un incontro con la stampa, il vincitore di due premi Oscar ha condiviso riflessioni sulla sua carriera, la sua famiglia e il suo Paese.

Nato nel 1944, un anno difficile, Douglas ha dichiarato agli studenti che la situazione attuale è peggiorata, con guerre e spese militari in aumento: «Il mio Paese ha una grande responsabilità per il caos in cui viviamo e così io quando mi trovo con persone di altre nazioni mi scuso sempre con tutti».

«Dovevo trovare la mia identità»

La sua carriera è stata una sfida, affrontata con il desiderio di affermarsi al di fuori dell'ombra dei suoi genitori, entrambi attori: «Sono sempre un attore di seconda generazione: dovevo così dimostrare più degli altri, trovare la mia identità», ha affermato.

Ma ha trovato il suo riconoscimento con l'Oscar per «Qualcuno volò sul nido del cuculo», un traguardo che lo ha distinto dal padre, candidato tre volte all'Academy Award, ma mai vincitore.

Anche se, come ha sottolineato lui stesso, «non è vero che se sei figlio di una star hai la strada spianata, per averla devi correre con le tue gambe».

«L'immigrazione per Trump è benzina per il suo motore»

Tra i momenti più fortunati della sua vita, l'attore cita il matrimonio con Catherine Zeta-Jones, ricordando come si sia fatto avanti dopo aver letto di lei su una rivista.

E, tornando sulla politica, ha criticato l'approccio di Donald Trump al problema dell'immigrazione: «Ha creato un tale dramma di questa situazione dicendo che tutti gli immigrati sono assassini e stupratori. E questo prima di essere eletto».

«Ha martellato – continua la star – con questi temi per mesi e mesi e così quando è diventato presidente, è stato in grado di creare un potere esecutivo dicendo che gli Stati Uniti erano minacciati. L'immigrazione certo è un problema, ma per lui è stata benzina per il suo motore».

«La nostra politica è corrotta»

Douglas ha ricordato la famosa scena di «Basic Instinct» e le difficoltà di casting di Paul Verhoeven, risolte con l'arrivo di Sharon Stone, che ha affrontato la scena con professionalità: «È stata fantastica».

Infine, guardando alla generazione Z, l'attore ripone grandi speranze nel loro potenziale di migliorare la politica e correggere gli errori del passato: «La nostra politica è corrotta, il denaro è diventato troppo importante nelle nostre democrazie».

E alla domanda del pubblico su cosa gli disse il padre dopo il suo primo Oscar, Douglas ha risposto con una battuta: «Se avessi saputo che avresti avuto così tanto successo, sarei stato più gentile con te».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.