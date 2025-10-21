  1. Clienti privati
Su Netflix Michael Fassbender diventa il patriarca dei Kennedy nella nuova serie «Kennedy»

Covermedia

21.10.2025 - 11:00

Michael Fassbender
Michael Fassbender

Michael Fassbender interpreterà Joseph P. Kennedy Sr. nella serie Netflix «Kennedy», ispirata al libro «JFK: Coming of Age in the American Century». Il progetto racconta la nascita e l'ascesa della dinastia più iconica d'America.

Covermedia

21.10.2025, 11:00

21.10.2025, 11:08

Michael Fassbender si prepara a entrare nella leggenda americana.

L'attore due volte candidato all'Oscar sarà il protagonista di «Kennedy», la nuova serie Netflix dedicata alla celebre famiglia che ha segnato la storia politica e culturale degli Stati Uniti.

Il progetto, ispirato al libro di Fredrik Logevall «JFK: Coming of Age in the American Century» (2020), ripercorre la vita di Joseph P. Kennedy Sr. e della moglie Rose fin dagli anni Trenta, raccontando l'ascesa di una famiglia destinata a entrare nel mito. I due ebbero nove figli, tra cui il futuro presidente John F. Kennedy e l'ex procuratore generale Robert F. Kennedy.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie «rivela le vite intime, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno forgiato la dinastia più iconica della storia moderna e contribuito a plasmare il mondo in cui viviamo oggi».

La prima stagione seguirà l'ascesa di Joe e Rose Kennedy e i loro figli, in particolare il giovane Jack – il futuro JFK – in lotta per affermarsi al di fuori dell'ombra del fratello maggiore, Joseph Jr.

Lo showrunner e produttore esecutivo sarà Sam Shaw, che ha descritto il progetto come «un racconto a metà tra Shakespeare e Beautiful».

«La storia dei Kennedy è la più vicina che abbiamo a una mitologia americana», ha spiegato, «ma la biografia di Logevall solleva il velo sui conflitti umani dietro il mito, rivelando molto anche del nostro presente e di come siamo arrivati fin qui».

Non è ancora stata annunciata una data di uscita per «Kennedy», ma l'attesa è già alta. Intanto, un'altra serie dedicata alla famiglia è in arrivo su FX: «Love Story», prodotta da Ryan Murphy, racconterà il matrimonio di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette-Kennedy ed è prevista per febbraio 2026.

