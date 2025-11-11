  1. Clienti privati
Grazie ad Halloween, ma non solo Michael Jackson da record: l'iconico track «Thriller» torna nella top 10

SDA

11.11.2025 - 15:10

L'influenza di Michael Jackson continua a farsi sentire attraverso le generazioni. Con il ritorno di «Thriller» nelle classifiche di Billboard, il re del pop è diventato il primo artista con un single nella top 10 per sei diversi decenni.

Keystone-SDA

11.11.2025, 15:10

11.11.2025, 15:16

Il primato precedente apparteneva ad Andy Williams, che aveva conquistato posti nelle top ten di cinque successivi decenni fino alla morte nel 2012.

L'iconico track, che dà il titolo al sesto album in studio di Michael, pubblicato il 29 novembre 1982 dalla Epic Records e prodotto da Quincy Jones, è balzato dal 32mo al decimo posto della top 100 datata 15 novembre, quasi 40 anni dopo il debutto, dimostrando che la legacy di Jackson è più viva e rilevante che mai.

Con stime di 70 milioni di copie, Thriller era già l'album più venduto di tutti tempi a livello globale. La prima apparizione di Jackson nella top 10 risale al novembre 1991 con Got To Be There, seguito da altri 30 top 10, di cui 13 hanno raggiunto il 'number one'. Thriller all'epoca arrivò a piazzarsi al quarto posto.

Halloween e biopic

Stavolta il picco di ascolti e vendite tra i fan ha fatto seguito alla settimana di Halloween quando ogni festa, playlist o evento a tema include il brano come colonna sonora praticamente obbligata. Ma non è solo il fattore stagionale che ha spinto Thriller a nuovi record.

Mentre la sua musica continua a dominare le hit parade, Jackson continua a far storia con il biopic «Michael» che dovrebbe approdare il 26 aprile 2026 nelle sale.

Secondo le stime di WaveMetrix, il primo trailer del film Antoine Fuqua ha raccolto ben 116 milioni di click nelle prime 24 dal debutto, un record per il trailer di un biopic musicale e per un lancio orchestrato da Lionsgate avendo battuto Taylor Swift: The Eras Tour (96 milioni) e Bob Marley: One Love (60 milioni).

Ecco il video. Il biopic su Michael Jackson ha già conquistato il web: è il trailer più visto della storia

Ecco il videoIl biopic su Michael Jackson ha già conquistato il web: è il trailer più visto della storia

Il film esplora la nascita del fenomeno Michael Jackson dall'epoca dei Jackson 5 alla fine degli anni '60 fino alla tragica morte il 25 giugno 2009 per una intossicazione acuta da propofol e benzodiazepine.

Michael è interpretato nel biopic dal nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine Jackson, il quarto dei suoi nove fratelli. Nel cast ci sono anche Juliano Krue Valdi (il giovane Michael), Colman Domingo nel ruolo di Joe Jackson, il patriarca della famiglia, mentre Kendrick Sampson è Quincy Jones.

