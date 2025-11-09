Michael Jackson Covermedia

In attesa di «Michael», in uscita ad aprile nelle sale statunitensi, Lionsgate promette nuovi progetti sulla vita del defunto cantante.

Lionsgate annuncia nuovi progetti riguardanti la vita di Michael Jackson.

Dopo l'uscita del film «Michael», di cui è stato rilasciato il primo trailer, il Re del Pop sarà al centro di un nuovo racconto cinematografico, come rivelato dal Adam Fogelson, boss di Lionsgate.

«Non siamo ancora pronti a confermare i piani per un secondo film, ma posso dirvi che il team creativo sta lavorando duramente per metterci nella posizione di poter offrire ancora più Michael subito dopo l'uscita del primo film», ha dichiarato Fogelson.

«Michael», con protagonista Jaafar Jackson, nipote del defunto cantante, arriverà nelle sale statunitensi nell'aprile 2026.

«Le persone aspettavano questo film da molto tempo. Abbiamo visto un entusiasmo incredibile. Penso che molti siano rimasti sbalorditi dalla performance di Jaafar, anche nella breve anteprima del teaser».

«Se guardiamo ai migliori biopic musicali, possiamo farci un'idea del potenziale di questo genere: qualsiasi versione di successo sarà un trionfo», ha aggiunto.

«Dall'ultima volta che abbiamo partecipato a una conference call sui risultati economici, abbiamo avuto il grande piacere di vedere la versione del regista del primo film, ed è eccezionale».