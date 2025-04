Michael Jackson

La produzione sta valutando la possibilità di dividere in due capitoli «Michael», a causa della sua lunga durata, circa quattro ore.

Covermedia Covermedia

Il nuovo film biografico su Michael Jackson potrebbe essere diviso in due capitoli.

Il team che sta lavorando al dramma musicale, intitolato «Michael», che vede Jaafar Jackson nel ruolo dello zio, starebbe valutando la possibilità di dividere il film in due parti a causa della complessità della storia della vita del Re del Pop, per cui servirebbero quasi quattro ore, come riporta «Deadline».

Il film doveva originariamente uscire ad aprile di quest'anno, per poi essere posticipato al 3 ottobre diversi mesi fa. Tuttavia, è altamente improbabile che il lungometraggio riesca a uscire in quella data.

Secondo alcune indiscrezioni, il rilascio del film potrebbe essere posticipato al 2026. Al recente CinemaCon di Las Vegas, i produttori della Lionsgate non hanno mostrato nessun filmato durante la presentazione del film.

I dettagli

Oltre a Jafaar Jackson nel ruolo del protagonista, «Michael» vede la partecipazione di Colman Domingo nel ruolo del padre del cantante Joe Jackson. Nia Long interpreterà la madre Katherine Jackson, mentre Miles Teller avrà ruolo dell'avvocato e manager John Branca.

Le riprese si sono concluse nel maggio 2024, ma la sceneggiatura di John Logan sarebbe in fase di revisione.

Secondo quanto riportato a gennaio, il regista Antoine Fuqua è stato costretto a rielaborare in modo significativo l'atto finale del film a causa di un problema legale sulla presenza di Jordan Chandler, una presunta vittima di abusi sessuali.

Chandler sarebbe stato molestato da Jackson quando aveva 13 anni negli anni '90. Il cantante ha negato l'accusa e le parti hanno trovato un accordo.