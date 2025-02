Michael Jackson

Wade Robson e James Safechuck tornano nel docufilm «Leaving Neverland II: Surviving Michael Jackson», a cinque anni dal rilascio del primo capitolo che ha destato scandalo e gettato nuove ombre sul passato del Re del Pop.

A marzo verrà rilasciato il sequel del documentario del 2019 sulle presunte molestie di Michael Jackson ai danni di Wade Robson e James Safechuck.

Diretto da Dan Reed, «Leaving Neverland» includeva interviste con Robson e Safechuck, che sostengono entrambi di essere stati abusati sessualmente dal Re del Pop quando erano bambini.

Robson e Safechuck stanno preparando una causa contro le società di Jackson, secondo loro responsabili in qualche modo degli abusi della star. Probabile che il processo inizi nel novembre 2026.

Jackson, morto all'età di 50 anni nel 2009, ha negato ogni accusa mentre era in vita, così come gli esecutori testamentari della sua proprietà.

Oggi, i produttori della AMOS Pictures hanno annunciato che rilasceranno un sequel di «Leaving Neverland», intitolato «Leaving Neverland II: Surviving Michael Jackson». Il docufilm da 49 minuti andrà in onda su Channel 4 nel Regno Unito il 18 marzo.

«Si proseguirà nel racconto della storia di Wade Robson e James Safechuck, che da decenni provano a portare in tribunale le società di Michael Jackson», si legge in una nota. «Girato in cinque anni con la collaborazione di Wade, James, delle loro famiglie e dei loro team legali, Leaving Neverland II: Surviving Michael Jackson racconta la storia di un viaggio difficile e dei suoi numerosi colpi di scena, svolte e battute d'arresto».

Il documentario esaminerà anche l'impatto che l'uscita di «Leaving Neverland» e di un'intervista rilasciata ad Oprah Winfrey sei anni fa hanno avuto su Robson e Safechuck, sulle loro famiglie, e sui fan di Jackson.

Inoltre, i produttori hanno annunciato che è in fase di sviluppo anche il terzo e ultimo film sull'argomento.

«Leaving Neverland» è stato trasmesso da HBO in due parti nel marzo 2019, tuttavia il network non verrà coinvolto nella realizzazione del docufilm. HBO infatti è stato citato in giudizio dagli eredi di Jackson per aver violato una clausola di non denigrazione risalente al 1992.

Un film biografico sulla vita del Re del Pop, autorizzato dalla sua famiglia, verrà invece rilasciato a ottobre.