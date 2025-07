Michael Madsen

L'iconico attore del film cult «Le iene», è deceduto per insufficienza cardiaca attribuita a cause naturali.

Covermedia Covermedia

La causa della morte di Michael Madsen è stata attribuita a insufficienza cardiaca.

L'attore, noto per il suo ruolo nel film cult «Le iene», è stato trovato senza vita nella sua casa a Malibu, in California, la scorsa settimana.

Il suo cardiologo ha dichiarato a NBC4 Los Angeles che l'insufficienza cardiaca sarà registrata come causa principale del decesso, sebbene l'abuso di alcolici abbia contribuito alla morte. Madsen aveva 67 anni.

Nessuna autopsia

Non verrà effettuata un'autopsia poiché il certificato di morte è stato firmato dal medico curante e il Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha concluso l'indagine, classificando la morte come dovuta a cause naturali.

L'attore feticcio del maestro del cinema Quentin Tarantino, è stato trovato privo di sensi nelle prime ore di giovedì mattina, quando gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata al 911. È stato dichiarato morto sul posto.

Il manager di Madsen, Ron Smith, ha confermato al «Daily Mail» che la morte è stata causata da un «arresto cardiaco».

Una nuova fase nella sua carriera

«Negli ultimi due anni, Michael Madsen ha lavorato intensamente nel cinema indipendente, con film in uscita come «Resurrection Road», «Concessions» e «Cookbook for Southern Housewives», ed era entusiasta di iniziare questa nuova fase della sua carriera», hanno dichiarato i suoi portavoce in un comunicato.

«Madsen stava inoltre preparando il rilascio di un nuovo libro intitolato «Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems». Michael Madsen è stato uno degli attori più amati e iconici di Hollywood, e la sua scomparsa lascerà un vuoto immenso».