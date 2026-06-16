Jaafar Jackson Covermedia

Il biopic dedicato a Michael Jackson ha superato «Bohemian Rhapsody» e si prepara a diventare uno dei film biografici di maggior successo della storia.

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«Michael» continua la sua corsa da record.

Il film dedicato a Michael Jackson ha incassato altri 38 milioni di dollari (circa 33 milioni di euro) nel mondo durante l'ottavo fine settimana di programmazione, portando il totale globale a 932,2 milioni di dollari (circa 810 milioni di euro).

Il biopic con Jaafar Jackson, nipote della popstar scomparsa, ha già superato «Bohemian Rhapsody» nella classifica dei biopic musicali più redditizi di sempre e punta ora al traguardo simbolico del miliardo di dollari (circa 870 milioni di euro).

Se gli incassi dovessero superare i 975 milioni di dollari (circa 848 milioni di euro), «Michael» scavalcherebbe anche «Oppenheimer», diventando il biopic di maggior successo nella storia del cinema.

Il film ripercorre l'ascesa del Re del Pop, dagli esordi con i Jackson 5 fino al tour «Bad» del 1988. Il successo al botteghino è arrivato nonostante le recensioni negative e le polemiche legate all'assenza nel racconto delle accuse di abusi sessuali su minori che segnarono gli ultimi anni della vita dell'artista.

I produttori hanno sostenuto di non poter affrontare legalmente le accuse mosse da Jordan Chandler. Una decisione che ha portato alla completa riscrittura e alle riprese ex novo del terzo atto, oltre a un rinvio dell'uscita di quasi un anno.

L'uscita del film ha avuto effetti anche sul catalogo musicale di Michael Jackson. L'album «Thriller» è risalito fino al settimo posto della classifica Billboard 200, mentre le vendite e gli ascolti della musica dei Jackson 5, poi diventati The Jacksons, hanno registrato una nuova impennata.