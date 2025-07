Micheal Ward

L'interprete britannico, candidato ai BAFTA, dovrà rispondere di due accuse di stupro e tre di aggressione sessuale.

Covermedia Covermedia

Micheal Ward, attore britannico noto per il ruolo di Jamie nella serie «Top Boy», è stato formalmente accusato di reati sessuali multipli.

La Metropolitan Police ha confermato venerdì che il 27enne dovrà rispondere di due capi d'accusa per stupro e tre per aggressione sessuale, legati a un unico episodio avvenuto nel gennaio 2023 e che coinvolge una sola donna.

Il processo inizierà giovedì 28 agosto presso la Thames Magistrates' Court. Le autorità hanno dichiarato che la presunta vittima è attualmente assistita da ufficiali specializzati.

«I nostri agenti continuano a supportare la donna che ha sporto denuncia – ha dichiarato il detective sovrintendente Scott Ware -. Sappiamo quanto un'indagine di questo tipo possa avere un impatto significativo su chi trova il coraggio di parlare».

Il passato come modello

Ward, prima di approdare alla recitazione, ha lavorato come modello ed è apparso in videoclip musicali per artisti come Lily Allen e Tom Walker.

Ha debuttato al cinema nel 2016 con «Brotherhood» e ha poi recitato in film di rilievo come «Empire of Light» (2022) accanto a Olivia Colman e «The Beautiful Game» (2024) con Bill Nighy.

Al momento, l'attore non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle accuse.