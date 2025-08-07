Michela Miti sul set. Imago

L'ex attrice romana, nota per le commedie sexy degli anni '80, condivide la sua attuale situazione di difficoltà economica. «Dovrò lasciare la mia casa a settembre, ma ho ottenuto una proroga di recente».

Michela Miti, un tempo icona delle commedie sexy italiane degli anni '80, oggi vive una realtà ben diversa. A 62 anni, l'ex attrice si trova a fronteggiare gravi difficoltà economiche, come ha raccontato in recenti interviste rilasciate a «Gente» e al «Corriere della Sera».

Nota per il ruolo della maestra procace nei film di Pierino, ora risiede in periferia lungo la via Casilina, lontana dai quartieri chic come Vigna Clara dove ha vissuto in passato.

La sua sopravvivenza dipende dagli aiuti della Caritas, un cambiamento drastico rispetto ai tempi di successo e guadagni. Michela spiega: «Ho affrontato molte avversità, tra cui la recente perdita di mia madre e vari incidenti che mi hanno costretta a lasciare il lavoro. Ho un menisco rotto e l'operazione è troppo costosa. Con lo sfratto imminente, non posso permettermi queste spese».

Alla domanda su quando dovrà lasciare la sua abitazione, Michela risponde: «A fine settembre, ma ho ottenuto una proroga. Vivo senza gas, cucinando con un fornelletto elettrico. Questa casa di 70 metri quadri era di mia madre Ivana, dove mi sono trasferita nel 2013 dopo la morte del mio compagno».

Nessuna eredità da Alberto Bevilacqua

Il compagno di Michela, Alberto Bevilacqua, era uno scrittore e regista. Ricorda il loro primo incontro nel 1994, anche se si erano già visti dieci anni prima. «Era un amore totale, i 29 anni di differenza non sono mai stati un ostacolo. Era il mio compagno, confidente e amico».

Nonostante il legame profondo, Michela non ha ereditato nulla da Bevilacqua. «Il nostro amore era vissuto istante per istante, senza pensare al futuro. Il matrimonio poteva essere una soluzione, ma lui aveva avuto esperienze difficili».

Michela non ha entrate fisse. «Non ho ancora l'età per la pensione e ho esaurito i risparmi, spesi per curare mia madre. Ho qualche diritto sui film, ma si tratta di pochi spiccioli. Ho venduto i miei oggetti d'oro più preziosi, tra cui un'ambra di Alberto».

Tra gli aiuti ricevuti, Michela menziona una assistente sociale, Gina, che l'ha aiutata a ottenere l'assegno di inclusione, e la Caritas, che le ha fornito un piccolo supporto finanziario.

Ricorda con affetto il regista Fellini: «Mi volle sul set de "La Città delle donne", non per recitare, ma come una figlia. Quando si arrabbiava con la troupe, mi chiamavano per calmarlo. Mi vedeva e diceva: «C’è Michelina, stop!». E andavamo a passeggiare, parlando di Cinecittà».

