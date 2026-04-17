MusicaMichele Bravi cambia tutto: con «Commedia Musicale» debutta e rivoluziona il live
Covermedia
17.4.2026 - 16:30
Michele Bravi debutta con «Commedia Musicale» e trasforma il concerto in racconto teatrale.
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17.04.2026, 16:30
17.04.2026, 16:36
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Il nuovo progetto segna un cambio netto nel percorso del vincitore di «X Factor Italia» 2013, che abbandona la forma tradizionale del live per costruire uno spettacolo ibrido.
Non più solo esecuzione musicale, ma una struttura narrativa in cui canzoni e parti recitate convivono in modo organico.
L'idea nasce da un'esigenza espressiva precisa, come spiegato all'ANSA: «È una commedia musicale che sta fra il teatro e il pop», una definizione che chiarisce subito la direzione intrapresa.
Negli ultimi anni il cantautore ha progressivamente ampliato il proprio linguaggio, avvicinandosi a una dimensione più autoriale e performativa.
In questo lavoro la componente autobiografica resta centrale, ma viene rielaborata in chiave drammaturgica: i brani diventano sequenze narrative, mentre il palco si trasforma in spazio scenico.
L'uscita discografica di «Commedia Musicale» è fissata al 17 aprile 2026, mentre il debutto dal vivo è programmato per il 19 maggio al Teatro del Parco di Mestre, indicato come data zero del tour.
A seguire, sono già previste due tappe: il 22 maggio a Milano all'Auditorium Fondazione Cariplo e il 24 maggio a Roma al Teatro Olimpico, calendario che segna l'avvio concreto di questa nuova fase artistica.