«Dovreste mettere telecamere nascoste»: Michele Bravi svela il dietro le quinte di Sanremo

A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2026 emergono nuovi retroscena sul backstage dell'Ariston: tra nervosismo, problemi tecnici e commenti pungenti, Michele Bravi racconta cosa succede davvero lontano dalle telecamere.

Il Festival di Sanremo si è concluso, ma il dibattito attorno alla kermesse è tutt'altro che finito.

A pochi giorni dalla chiusura della 76esima edizione, vinta da Sal Da Vinci con il brano «Per sempre sì», continuano infatti a emergere curiosità e retroscena sulla settimana appena trascorsa al Teatro Ariston.

L'attenzione è già rivolta al futuro, in particolare al nuovo volto della conduzione, Stefano De Martino, ma anche alle dinamiche che si sono sviluppate dietro le quinte tra i 30 Big in gara, i loro manager e lo staff del festival.

A raccontare qualcosa di più sul clima del backstage è stato Michele Bravi, che ha lasciato intendere come, accanto ai sorrisi e ai gesti di incoraggiamento, non manchino momenti di tensione.

Michele Bravi: «Dietro le quinte succedono tante cose»

Il cantante, in gara con il brano «Prima o poi», ne ha parlato ai microfoni di «Rai Radio2», rispondendo a una domanda del critico musicale Gino Castaldo sulla presunta armonia tra i concorrenti.

Bravi ha commentato con un sorriso: «Falsi, ma è falso, mai vero. Io non dirò altro, ma lì dietro succedono tante cose».

L'artista ha poi lanciato una provocazione, immaginando un format quasi da reality: «Dovreste fare questo programma direttamente nei camerini. Venite dietro le quinte con le telecamere nascoste. Fate firmare a tutti una liberatoria in cui dite che, a prescindere da tutto, potrete usare ogni cosa».

Bravi ha anche rivelato un dettaglio poco noto sull’organizzazione degli spazi: «La prima cosa da svelare è che nei camerini non ci sono i bagni. Se ti esibisci per primo va bene, ma se sei ultimo diventa difficile».

Descrivendo l'ambiente, il cantante ha parlato di «piccole celle», suggerendo come con il passare delle ore la tensione possa facilmente crescere.

Le immagini dal backstage dell'Ariston

Un assaggio di ciò che accade lontano dal palco è arrivato anche dalla puntata di «DietroFestival 2026», trasmessa su Rai 1 domenica 1 marzo, che mostra diversi momenti della vita nei camerini dell'Ariston.

In uno dei filmati, Martina Cleo Ungarelli de Le Bambole di Pezza invita gli altri artisti a fare attenzione al suo abito prima di salire sul palco: «Me l'hanno pestato tutti, un po' di attenzione...».

Come riferito anche da «Vanity Fair», nel backstage si registrano anche piccoli momenti di tensione, come un cambio improvviso di scaletta tra Le Bambole di Pezza e Chiello, oppure la sorpresa di Laura Pausini, che fa notare come la diretta stia procedendo addirittura in anticipo.

Non mancano neppure inconvenienti tecnici, come i problemi con l'in-ear di Arisa, o situazioni più curiose: Tommaso Paradiso che chiede al cameraman se sia davvero necessario seguirlo anche in bagno, oppure l'ingresso sbagliato di Dargen D’Amico.

La battuta di Fedez nella serata finale

Durante la serata finale spicca poi il commento tagliente di Fedez, ripreso mentre attende la classifica conclusiva: «Sono più simpatici di quelli dell'anno scorso, dove ognuno si faceva i ca**i suoi».

Il dietro le quinte del Festival, insomma, sembra raccontare una storia parallela rispetto a quella che va in scena sul palco. E chissà che proprio queste immagini rubate non rappresentino una nuova chiave, quasi da reality, per rendere Sanremo ancora più vivace.