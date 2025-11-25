  1. Clienti privati
Tra ironia e mistero Michele Morrone e il tatuaggio «top secret»

Covermedia

25.11.2025 - 16:40

Michele Morrone
Michele Morrone

L'attore svela dove e perché, tra ironia e mistero.

Covermedia

25.11.2025, 16:40

25.11.2025, 16:57

Michele Morrone ha riacceso i riflettori su di sé con un nuovo tatuaggio in una zona intima del corpo. L'attore ha ammesso senza troppi filtri: «Ci sono due corna che spuntano dal pube».

Durante un'intervista a «Belve», aveva già accennato a un disegno nascosto: «È un simbolo, ma non posso dire quale. Non posso dirlo in Rai».

L'aneddoto – raccontato con mezzo sorriso e un velo di imbarazzo – è diventato subito virale. Morrone ha spiegato che il tatuaggio è uno dei tanti che ha sul corpo: «Prendo il mio corpo come se fosse un libro che leggerò quando avrò 80 anni».

In particolare, il nuovo tattoo sarebbe composto da due corna raffigurate a livello pubico; l'attore però non ha voluto aggiungere altri dettagli, preferendo lasciare al pubblico e ai fan la curiosità.

Emerse ipotesi fantasiose

Dopo la chiarezza parziale, sono emerse anche ipotesi più fantasiose: alcuni parlano di un simbolo dedicato alla saga Harry Potter, in stile «Doni della Morte», con triangolo, cerchio e linea indecifrabili.

Ma la versione ufficiale resta quella delle corna, confermata dallo stesso Morrone solo fino a un certo punto.

In tutto, il tatuaggio aggiunge un tassello alla percezione pubblica del 35enne: non solo attore e modello, ma anche personaggio che ama raccontare se stesso attraverso simboli fisici e dichiarazioni. Nell'intervista, l'attore di «Un altro piccolo favore» ha anche ricordato altri tatuaggi significativi: frasi, serpenti, lettere incise sulla mano e addome.

Oltre a incuriosire, Michele conferma i suoi prossimi impegni: il film in uscita nell'autunno 2025, la partecipazione come ospite a diversi talk show e progetti fotografici legati al suo brand di moda.

