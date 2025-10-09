  1. Clienti privati
Su Rai 1 Michele Placido porta in TV la storia di Rosario Livatino

Covermedia

9.10.2025 - 11:00

Michele Placido
Michele Placido

In Sicilia proseguono le riprese della nuova fiction Rai di Michele Placido dedicata al «giudice ragazzino» ucciso dalla mafia, dal titolo «Il giudice e i suoi assassini».

Covermedia

09.10.2025, 11:00

09.10.2025, 11:35

Michele Placido è tornato dietro la macchina da presa per raccontare una delle pagine più luminose e al tempo stesso dolorose della giustizia italiana.

Da fine settembre è sul set in Sicilia per dirigere la fiction Rai dedicata a Rosario Livatino, il magistrato di Canicattì assassinato dalla Stidda nel 1990 e proclamato beato nel 2021.

La miniserie, dal titolo «Il giudice e i suoi assassini», è una coproduzione Rai Fiction e Goldenart Production, scritta da Placido insieme ad Angelo Pasquini e Fidel Signorile. Le riprese si svolgono tra Naro, Canicattì, Agrigento e Roma, nei luoghi autentici della vita del giudice.

Nel cast figurano Giuseppe De Domenico nei panni di Livatino, con Leonardo Maltese, Michela De Rossi, Brenno Placido, Nino Frassica, Ninni Bruschetta e Francesco Benigno.

«È una storia di coraggio e dedizione alla giustizia», ha dichiarato Michele Placido in un’intervista all’Ansa, sottolineando la volontà di restituire la dimensione umana del giovane magistrato, la sua fede silenziosa e la determinazione con cui affrontò la solitudine del proprio incarico.

Il regista ha raccontato di aver ricevuto anche l’incoraggiamento di Papa Francesco: «Voleva sapere chi avrebbe diretto la serie su Livatino».

La fiction, prodotta con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana, arriverà prossimamente su Rai 1.

