Michelle Dockery

L'attrice britannica aspetta il suo primo figlio dal marito Jasper Waller-Bridge: la rivelazione è scoccata durante la première londinese di «Downton Abbey: The Grand Finale».

Covermedia Covermedia

Michelle Dockery, indimenticabile Lady Mary Crawley di «Downton Abbey», ha annunciato una splendida novità: a 43 anni aspetta il suo primo figlio insieme al marito Jasper Waller-Bridge.

La rivelazione è arrivata sul red carpet della première mondiale di «Downton Abbey: The Grand Finale» a Londra, dove l'attrice ha sfoggiato con eleganza un abito azzurro polvere con scollo a spalle scoperte, lasciando in bella vista il pancione.

Al suo fianco, sorridente, il marito Jasper, fratello di Phoebe Waller-Bridge, attrice, sceneggiatrice e regista di fama internazionale.

La coppia si è sposata a settembre 2023, in una cerimonia intima a Londra ovest, immortalata tra coriandoli e applausi degli amici, come mostrato dalle foto diffuse dal Daily Mail. Le nozze erano arrivate un anno dopo l'annuncio ufficiale del fidanzamento, pubblicato nel gennaio 2022 su The Times.

Vita privata segnata da un grande dolore

La vita privata di Dockery è stata segnata da un grande dolore: era stata precedentemente fidanzata con John Dineen, dirigente delle pubbliche relazioni, morto nel 2015 a soli 34 anni per una rara forma di cancro.

Oggi, la star britannica si prepara ad affrontare una nuova avventura familiare, mentre continua a raccogliere successi professionali. Per il ruolo di Lady Mary in «Downton Abbey» è stata candidata a un Golden Globe e a tre Emmy consecutivi come miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

L'ultimo capitolo della saga, «Downton Abbey: The Grand Finale», arriverà nelle sale il 12 settembre.