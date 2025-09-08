  1. Clienti privati
Estate serena per la svizzera Michelle Hunziker ammette per la prima volta: «Siamo felici e innamorati»

ai-scrape

8.9.2025 - 08:21

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker
Jens Kalaene/dpa

La celebre showgirl svizzera ha recentemente confermato la sua relazione con Nino Tronchetti Provera, con il quale ha trascorso un'estate serena, circondata da tutta la sua famiglia. 

Sara Matasci

08.09.2025, 08:21

08.09.2025, 08:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Michelle Hunziker ha recentemente confermato la sua relazione con Nino Tronchetti Provera, dichiarando di essere innamorata e felice.
  • La showgirl svizzera ha trascorso un'estate serena, circondata dall'affetto della sua famiglia e del nuovo compagno.
  • Nonostante il desiderio di mantenere la loro storia d'amore lontana dai riflettori, i paparazzi hanno spesso immortalato la coppia in momenti di tenerezza.
Mostra di più

Michelle Hunziker ha recentemente confermato la sua relazione con Nino Tronchetti Provera, dichiarando di essere innamorata e felice. La showgirl svizzera ha trascorso un'estate serena, circondata dall'affetto della sua famiglia e del nuovo compagno.

Nonostante il desiderio di mantenere la loro storia d'amore lontana dai riflettori, i paparazzi hanno spesso immortalato la coppia in momenti di tenerezza.

Durante un'intervista con la rivista tedesca «Bunte.de», come riporta «Leggo.it», la 48enne ha deciso di rompere il silenzio sulla sua vita sentimentale. Ha spiegato di voler proteggere la sua privacy, nonostante le numerose foto che la ritraggono felice accanto a Nino.

«Cerco di mantenere il tutto un po' privato, in modo che le persone possano proteggerlo», ha affermato.

La conduttrice sta vivendo un periodo positivo sia nella carriera che nella vita personale. Sebbene sia sempre stata riservata riguardo alle sue relazioni, Michelle ha ammesso che le immagini parlano da sole, mostrando una coppia innamorata e serena.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

