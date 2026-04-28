Michelle Hunziker

A «Verissimo» conferma: matrimonio il 4 luglio in Sicilia con Goffredo Cerza.

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Michelle Hunziker conferma a «Verissimo» la data delle nozze di Aurora Ramazzotti, fissate per il 4 luglio.

Nonostante l’importanza dell’evento, la conduttrice ribadisce la volontà di mantenere la massima riservatezza sulla propria vita privata.

Ospite a «Verissimo», il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, ha distinto nettamente due piani: da un lato la felicità personale, dall’altro un appuntamento ormai fissato. «Una cosa che ho imparato è che quando sei felice devi comunicare il meno possibile», ha spiegato, aggiungendo: «Sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera».

Le indiscrezioni su Giulio Berruti, rilanciate dal settimanale Chi e dalla trasmissione «La volta buona», restano quindi senza conferma diretta. La linea resta quella della discrezione, mentre il racconto pubblico si concentra su un fatto verificato e imminente.

Al centro ci sono Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: dopo nove anni insieme e la nascita del figlio Cesare, la coppia si sposerà il 4 luglio in Sicilia. La data è stata confermata durante «Verissimo», dove la conduttrice ha ammesso: «Sarà molto emozionante, non so come farò, mi viene da piangere».

Le nozze sono previste su più giorni, con una cerimonia e festeggiamenti distribuiti tra diverse location e il coinvolgimento diretto dei familiari, già parte attiva nell’organizzazione. Un evento ormai definito nei particolari, che rappresenta il prossimo passaggio pubblico concreto per la famiglia.