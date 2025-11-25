Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta

Michelle Hunziker IMAGO/eventfoto54

La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera potrebbe essere realmente in crisi. La conduttrice è infatti stata vista in compagnia di un altro uomo durante un evento di beneficenza.

Hai fretta? blue News riassume per te La possibile rottura tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera continua a tener banco sulla stampa italiana.

La showgirl, pochi giorni fa, aveva tagliato corto a una domanda sulla loro relazione: «No comment».

Ora è stata avvistata in compagnia di un altro uomo, in occasione di una serata di beneficenza.

Nessun indizio che tra la 48enne e il Eric Vandeville ci sia più di una semplice amicizia, ma le speculazioni si rincorrono. Mostra di più

Negli ultimi tempi, Michelle Hunziker è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica, soprattutto per la sua relazione con Nino Tronchetti Provera.

Sembrava che tutto procedesse per il meglio, tanto che la stessa 48enne, ospite a «Verissimo», aveva espresso ottimismo riguardo al futuro della loro storia, affermando: «La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo».

Tuttavia, come riporta «Novella2000», da circa un mese circolano voci su una possibile rottura tra i due, anche se nessuno dei diretti interessati ha confermato tali indiscrezioni.

Abbiamo riferito anche noi del suo «No comment» dell'altro giorno, mentre recentemente, un nuovo episodio ha riacceso i riflettori sulla vita privata della conduttrice svizzera.

Durante una serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Ieo-Monzin, Michelle è stata vista in compagnia di un altro uomo. Secondo il settimanale «Chi», tra i due non ci sarebbero stati atteggiamenti compromettenti, ma l'assenza di Nino Tronchetti Provera ha sollevato ulteriori speculazioni su una possibile crisi.

È lo stesso magazine italiano a dare il nome del non più misterioso accompagnatore: si tratta di Eric Vandeville.

Al momento, la ex signora Ramazzotti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questi pettegolezzi, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi sulla sua situazione sentimentale.