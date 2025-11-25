  1. Clienti privati
È finita con Tronchetti Provera? Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta

ai-scrape

25.11.2025 - 09:30

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker
IMAGO/eventfoto54

La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera potrebbe essere realmente in crisi. La conduttrice è infatti stata vista in compagnia di un altro uomo durante un evento di beneficenza.

25.11.2025, 09:30

25.11.2025, 09:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La possibile rottura tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera continua a tener banco sulla stampa italiana.
  • La showgirl, pochi giorni fa, aveva tagliato corto a una domanda sulla loro relazione: «No comment».
  • Ora è stata avvistata in compagnia di un altro uomo, in occasione di una serata di beneficenza.
  • Nessun indizio che tra la 48enne e il Eric Vandeville ci sia più di una semplice amicizia, ma le speculazioni si rincorrono.
Mostra di più

Negli ultimi tempi, Michelle Hunziker è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica, soprattutto per la sua relazione con Nino Tronchetti Provera.

Sembrava che tutto procedesse per il meglio, tanto che la stessa 48enne, ospite a «Verissimo», aveva espresso ottimismo riguardo al futuro della loro storia, affermando: «La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo».

Estate serena per la svizzera. Michelle Hunziker ammette per la prima volta: «Siamo felici e innamorati»

Estate serena per la svizzeraMichelle Hunziker ammette per la prima volta: «Siamo felici e innamorati»

Tuttavia, come riporta «Novella2000», da circa un mese circolano voci su una possibile rottura tra i due, anche se nessuno dei diretti interessati ha confermato tali indiscrezioni.

Abbiamo riferito anche noi del suo «No comment» dell'altro giorno, mentre recentemente, un nuovo episodio ha riacceso i riflettori sulla vita privata della conduttrice svizzera.

Continuano le indiscrezioni. Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»

Continuano le indiscrezioniMichelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»

Durante una serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Ieo-Monzin, Michelle è stata vista in compagnia di un altro uomo. Secondo il settimanale «Chi», tra i due non ci sarebbero stati atteggiamenti compromettenti, ma l'assenza di Nino Tronchetti Provera ha sollevato ulteriori speculazioni su una possibile crisi.

È lo stesso magazine italiano a dare il nome del non più misterioso accompagnatore: si tratta di Eric Vandeville.

Al momento, la ex signora Ramazzotti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questi pettegolezzi, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi sulla sua situazione sentimentale.

Vacanze al mare insieme. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti festeggiano il loro ricongiungimento

Vacanze al mare insiemeMichelle Hunziker ed Eros Ramazzotti festeggiano il loro ricongiungimento

