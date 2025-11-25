Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta

Negli ultimi tempi, Michelle Hunziker è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica, soprattutto per la sua relazione con Nino Tronchetti Provera.
Sembrava che tutto procedesse per il meglio, tanto che la stessa 48enne, ospite a «Verissimo», aveva espresso ottimismo riguardo al futuro della loro storia, affermando: «La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo».
Durante una serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Ieo-Monzin, Michelle è stata vista in compagnia di un altro uomo. Secondo il settimanale «Chi», tra i due non ci sarebbero stati atteggiamenti compromettenti, ma l'assenza di Nino Tronchetti Provera ha sollevato ulteriori speculazioni su una possibile crisi.
È lo stesso magazine italiano a dare il nome del non più misterioso accompagnatore: si tratta di Eric Vandeville.
Al momento, la ex signora Ramazzotti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questi pettegolezzi, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi sulla sua situazione sentimentale.