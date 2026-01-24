  1. Clienti privati
In un look total red Michelle Hunziker celebra il compleanno con una festa esclusiva con amici e familiari

ai-scrape

24.1.2026 - 12:04

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker
archivio KEYSTONE

La presentatrice svizzera ha spento le sue 49 candeline alla mezzanotte di venerdì 23 su sabato 24 (giorno esatto del suo compleanno), circondata dalle persone a lei più care e sulle note di una band anni '20.

Sara Matasci

24.01.2026, 12:04

24.01.2026, 12:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Michelle Hunziker ha celebrato il suo 49° compleanno con una festa esclusiva, circondata da amici e familiari.
  • La serata ha visto la conduttrice attendere la mezzanotte per spegnere le candeline, indossando un abito rosso acceso che ha catturato l'attenzione di tutti.
  • Tra gli invitati non potevano mancare la figlia Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza.
  • Oltre ai familiari, erano presenti anche amici celebri come Ilary Blasi, accompagnata da Bastian Muller, e Anna Tatangelo, che ha deliziato gli ospiti con una performance canora.
  • Anche Serena Autieri ha partecipato alla celebrazione, rendendo la serata ancora più memorabile.
Mostra di più

Michelle Hunziker ha celebrato il suo 49° compleanno con una festa esclusiva, circondata da amici e familiari.

La serata, che si è svolta venerdì 23 gennaio malgrado il suo giorno sia oggi (24 gennaio), ha visto la conduttrice attendere la mezzanotte per spegnere le candeline, indossando un abito rosso acceso che ha catturato l'attenzione di tutti.

Michelle Hunziker festeggia i suoi 49 anni in un abito rosso fuoco.
Michelle Hunziker festeggia i suoi 49 anni in un abito rosso fuoco.
Storia Instagram

Come riporta tra gli altri «Today.it», tra gli invitati non potevano mancare la figlia Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cerza, che hanno condiviso con Michelle questo momento speciale. La festa è stata animata da una band che ha suonato musica degli anni '20, creando un'atmosfera retrò che si sposava perfettamente con il tema della serata.

Presenti anche le amiche VIP

Oltre ai familiari, erano presenti anche amici celebri come Ilary Blasi, accompagnata dal compagno Bastian Muller, e Anna Tatangelo, che ha recentemente dato alla luce un bambino e ha deliziato gli ospiti con una performance canora.

Ecco le prime foto. Anna Tatangelo è mamma bis: «Benvenuta tra noi, piccola Beatrice»

Ecco le prime fotoAnna Tatangelo è mamma bis: «Benvenuta tra noi, piccola Beatrice»

Anche Serena Autieri ha partecipato alla celebrazione, rendendo la serata ancora più memorabile.

Michelle Hunziker si è detta molto soddisfatta della serata, sottolineando l'importanza di trascorrere momenti di qualità con le persone care. La festa, intima ma ricca di emozioni, ha rappresentato un'occasione perfetta per celebrare un altro anno di vita in compagnia di amici e familiari.

