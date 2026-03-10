  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Novità Mediaset Michelle Hunziker come Fiorello: ecco quale show musicale condurrà

ai-scrape

10.3.2026 - 17:22

Michelle Hunziker è già pronta con il microfono. Canterà anche lei insieme ai partecipanti a Super Karaoke?
Michelle Hunziker è già pronta con il microfono. Canterà anche lei insieme ai partecipanti a Super Karaoke?
KEYSTONE

Il celebre format musicale degli anni Novanta si prepara a tornare nelle piazze italiane con una veste rinnovata. Michelle Hunziker è stata scelta per guidare questa nuova edizione dopo trent'anni dall'esordio della trasmissione.

Sara Matasci

10.03.2026, 17:22

10.03.2026, 17:41

Un microfono spento da troppo tempo sta per riprendere vita e le piazze italiane si preparano ad accogliere nuovamente la musica e il canto condiviso.

Sta infatti per tornare in TV il programma che rese famoso Fiorello negli anni '90, ossia «Karaoke», e che fece cantare in diretta centinaia di italiani. Il format resterà lo stesso, ma la messa in scena sarà chiaramente modernizzata.

Come riporta «Leggo», si intitolerà «Super Karaoke» e non vedrà più alla conduzione il siciliano con il codino più famoso d'Italia, ma un volto altrettanto amato in patria, ma non solo!

A guidare il rilancio della trasmissione Mediaset sarà infatti Michelle Hunziker, che si appresta quindi a vivere un periodo lavorativo molto intenso.

La presentatrice svizzera debutterà infatti anche con il quiz intitolato «Il Club dell'1%» e sarà al timone di «Battiti Live Spring», affiancata da Alvin. Si tratta di una vera maratona televisiva che conferma la fiducia della rete nei suoi confronti.

I più letti

Un autopostale prende fuoco nel canton Friburgo, sei vittime e quattro feriti
Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
«La guerra in Medio Oriente ha un solo vincitore: la Russia»
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»

Le ultime su Michelle Hunziker

Ritorno in TV. Michelle Hunziker debutta in un nuovo quiz serale: ecco dove seguirla e di cosa si tratta

Ritorno in TVMichelle Hunziker debutta in un nuovo quiz serale: ecco dove seguirla e di cosa si tratta

«Buon compleanno!». Michelle Hunziker dialoga con sé stessa adolescente: ecco il video con l'IA che sorprende

«Buon compleanno!»Michelle Hunziker dialoga con sé stessa adolescente: ecco il video con l'IA che sorprende

E con Tronchetti Provera?. Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»

E con Tronchetti Provera?Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»

Altre notizie

In attesa del nuovo processo. Harvey Weinstein rompe il silenzio: «Qui a Rikers Island è un inferno. Non voglio morire in carcere»

In attesa del nuovo processoHarvey Weinstein rompe il silenzio: «Qui a Rikers Island è un inferno. Non voglio morire in carcere»

Ispirato a «Carràmba! Che sorpresa». Barbara D'Urso e «Surprise Surprise»: il ritorno in Rai che divide Viale Mazzini

Ispirato a «Carràmba! Che sorpresa»Barbara D'Urso e «Surprise Surprise»: il ritorno in Rai che divide Viale Mazzini

Nuovi sviluppi. Spari contro la villa di Rihanna: la sospettata accusata di tentato omicidio

Nuovi sviluppiSpari contro la villa di Rihanna: la sospettata accusata di tentato omicidio