Michelle Hunziker è già pronta con il microfono. Canterà anche lei insieme ai partecipanti a Super Karaoke? KEYSTONE

Il celebre format musicale degli anni Novanta si prepara a tornare nelle piazze italiane con una veste rinnovata. Michelle Hunziker è stata scelta per guidare questa nuova edizione dopo trent'anni dall'esordio della trasmissione.

Un microfono spento da troppo tempo sta per riprendere vita e le piazze italiane si preparano ad accogliere nuovamente la musica e il canto condiviso.

Sta infatti per tornare in TV il programma che rese famoso Fiorello negli anni '90, ossia «Karaoke», e che fece cantare in diretta centinaia di italiani. Il format resterà lo stesso, ma la messa in scena sarà chiaramente modernizzata.

Come riporta «Leggo», si intitolerà «Super Karaoke» e non vedrà più alla conduzione il siciliano con il codino più famoso d'Italia, ma un volto altrettanto amato in patria, ma non solo!

A guidare il rilancio della trasmissione Mediaset sarà infatti Michelle Hunziker, che si appresta quindi a vivere un periodo lavorativo molto intenso.

La presentatrice svizzera debutterà infatti anche con il quiz intitolato «Il Club dell'1%» e sarà al timone di «Battiti Live Spring», affiancata da Alvin. Si tratta di una vera maratona televisiva che conferma la fiducia della rete nei suoi confronti.