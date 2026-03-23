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Ancora nessuna ufficialità Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: «Lei è sempre a Roma solo per lui»

ai-scrape

23.3.2026 - 09:25

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker
archivio IMAGO/SGPItalia

Nonostante nessuna conferma ufficiale, la frequentazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti continua a gonfie vele. La conduttrice italo-svizzera è molto spesso nella capitale italiana, e non per impegni lavorativi, e i due si sarebbero anche concessi una mini fuga romantica in Svizzera con cena e pernottamento in un singolare hotel fatto di igloo.

Sara Matasci

23.03.2026, 09:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Non c'è ancora una conferma ufficiale, ma tutto lascia pensare che tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti ci sia molto più di una semplice amicizia.
  • La conduttrice svizzera e l'attore e modello romano - ex compagno di Maria Elena Boschi - continuerebbero infatti a vedersi con costanza a Roma, anche se dopo le foto alle Terme di Saturnia nessun paparazzo è più riuscito a beccarli insieme.
  • Qualcuno ha riferito anche di una recente mini fuga romantica in Svizzera con cena e pernottamento in un singolare hotel fatto di igloo.
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Non c'è ancora una conferma ufficiale, ma tutto lascia pensare che tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti ci sia molto più di una semplice amicizia. La conduttrice svizzera e l'attore e modello romano - ex compagno di Maria Elena Boschi - continuano infatti a vedersi con una certa costanza.

Secondo quanto riportato dalla rivista «Gente», e ripreso da «Leggo», i frequenti viaggi di Michelle verso la capitale italiana sarebbero legati più al desiderio di incontrare il dottore che a impegni lavorativi.

Dopo le foto che li hanno ritratti insieme alle Terme di Saturnia, la caccia allo scoop si è intensificata, ma nessun paparazzo è più riuscito a beccarli insieme.

Entrambi abituati a comparire sulle copertine delle riviste di gossip, i due preferiscono probabilmente mantenere un profilo basso nelle prime fasi della loro conoscenza.

Qualcuno ha però riferito che di recente la conduttrice e Berruti si sarebbero concessi una mini fuga romantica in Svizzera con cena e pernottamento in un singolare hotel fatto di igloo, ma dai diretti interessati nessuna conferma e neppure foto sui social per accontentare fan e curiosi.

La loro storia avrebbe preso il via a inizio anno grazie ad amici comuni. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla coppia, le loro strade si sarebbero incrociate durante una cena, durante la quale è scoccata la scintilla.

Michelle super impegnata al lavoro

Intanto Michelle è molto impegnata dal punto di vista lavorativo su vari fronti. Durante il fine settimana era infatti a Ferrara, insieme ad Alvin, per le registrazioni di «Battiti Live Spring», ossia la versione primaverile del festival musicale estivo, le cui puntate saranno poi trasmesse prossimamente in prima serata su Canale 5.

C'è poi attesa per scoprire le novità in merito ad altri due progetti: il game show «The 1% Club», le cui registrazioni sono già state completate, e «Super Karaoke», che riporterà la gente a cantare nelle piazze di tutta Italia, sulla scia del programma che ha reso famoso Fiorello negli anni '90.

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