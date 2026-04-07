Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme a Marrakesh, la foto che toglie ogni dubbio

Lo scatto che ritrae anche Giulio Berruti a Marrakesh. Storia IG

I due sono apparsi insieme in una foto di gruppo postata sui social da Jonathan Kashanian, caro amico della presentatrice svizzera e spesso in vacanza insieme a lei. Uno scatto che confermerebbe la relazione tra i due.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo aver trascorso alcuni giorni separati, lei al mare e lui in montagna, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono apparsi sorridenti in una foto di gruppo a Marrakesh.

A postarla sui social, confermando di fatto una relazione tra i due, è stato Jonathan Kashanian, caro amico della presentatrice svizzera e spesso in vacanza insieme a lei.

Nello scatto l'attore e medico estetico appare rilassato, a suo agio e perfettamente inserito nel gruppo più intimo della 49enne. Mostra di più

Negli ultimi tempi, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono al centro dell’attenzione mediatica per la loro relazione, che procede da alcuni mesi tra paparazzate e momenti di evidente complicità.

Anche se non hanno mai ufficializzato pubblicamente il rapporto, i due appaiono sempre più affiatati e sereni insieme.

Durante le festività di Pasqua 2026, però, la coppia sembrava aver deciso di trascorrere le vacanze separatamente, scelta che aveva attirato la curiosità dei fan.

Lei al mare, lui in montagna

La presentatrice svizzera aveva infatti scelto di partire per Marrakech, in Marocco, per concedersi qualche giorno di relax e svago.

Attraverso le sue storie Instagram, si era mostrata sorridente e coinvolta nell’esperienza: tra passeggiate nei mercati locali, momenti di shopping e scene di vita quotidiana immerse nei colori e nelle atmosfere del luogo.

Al suo fianco, ancora una volta, l’amico fidato Jonathan Kashanian, presenza costante durante la vacanza all’insegna della leggerezza. Tra gli obiettivi del viaggio, anche uno piuttosto curioso: trovare il kajal perfetto tra le bancarelle marocchine.

Dall’altra parte, l'attore e medico estetico sembrava aver optato per un tipo di vacanza completamente diverso. Il 42enne si trovava infatti in montagna, dove stava approfittando degli ultimi giorni di neve della stagione per dedicarsi allo sci e al relax in alta quota.

Anche lui aveva condiviso alcuni momenti sui social, mostrando un’atmosfera più tranquilla e contemplativa, lontana dal clima vivace del Marocco.

Pasqua sulla neve per Giulio Berruti Storia IG

Improvvisamente insieme a Marrakesh

Ma poi uno scatto, postato sui social proprio da Jonathan Kashanian, ha cambiato le carte in tavola.

Come riporta «Leggo», in una storia pubblicata su Instagram e diventata rapidamente virale, si vedeva infatti il cosiddetto «Team Marrakech», un numeroso gruppo di persone insieme a lui e all'amica Michelle, riunito in un contesto suggestivo, quasi da fiaba orientale.

Tra sorrisi luminosi e look total white, non è passata inosservata la presenza di Berruti, noto anche per i suoi ruoli in «Sandokan» e «Gabriel’s Inferno». Nello scatto appare rilassato, a suo agio e perfettamente inserito nel gruppo più intimo della 49enne.

Lo scatto che ritrae anche Giulio Berruti a Marrakesh. Storia IG

Un’immagine che, di fatto, contribuisce a smentire le voci di una possibile rottura, rafforzando invece l’idea di un rapporto sereno e ben consolidato.

Nessun segnale di tensione tra i due

La storia tra Hunziker e Berruti rappresenta un nuovo capitolo per entrambi. La conduttrice arriva infatti dalla fine della relazione con Nino Tronchetti Provera, mentre Berruti ha chiuso nei mesi precedenti la lunga storia con la politica Maria Elena Boschi.

Nonostante questi trascorsi, oggi sembrano aver trovato un equilibrio, fatto di complicità, ma anche di spazi personali.