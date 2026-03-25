Michelle Hunziker e Giulio Berruti non si nascondono più, ecco la loro prima foto insieme

Michelle Hunziker durante la Fashion week di febbraio 2026. archivio IMAGO/SGPItalia

Le immagini esclusive sono state pubblicate dal settimanale «Chi» e sanciscono ufficialmente la nascita della coppia formata dalla conduttrice svizzera e dall'attore.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono ufficialmente una coppia: il settimanale «Chi» ha pubblicato le immagini che ritraggono i due insieme per la prima volta.

Gli scatti sono stati realizzati dietro le quinte di «Battiti Live Spring» e mostrano i due protagonisti mentre si muovono con naturalezza nell'area riservata alla produzione.

La conoscenza tra i due avrebbe radici passate, ma si sarebbe trasformata in qualcosa di più solo recentemente. Mostra di più

Le voci che circolavano da tempo trovano ora una conferma visiva: Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono ufficialmente una coppia.

Il settimanale «Chi» ha infatti pubblicato le immagini che ritraggono i due insieme per la prima volta e che rappresentano la prova tangibile di una relazione che nelle settimane precedenti si era solo intuita.

Gli scatti, come spiega «Leggo», sono stati realizzati dietro le quinte di «Battiti Live Spring», il programma registrato dalla presentatrice svizzera lo scorso fine settimana a Ferrara, e mostrano i due protagonisti mentre si muovono con naturalezza nell'area riservata alla produzione.

Giulio Berruti attende la conduttrice prima di incamminarsi al suo fianco. Attraversano insieme il backstage diretti verso il loro mezzo di trasporto.

La coppia sale poi a bordo di un furgone per spostarsi a Milano, dove c'è l'abitazione della 49enne. Prima di partire i due salutano i presenti con un sorriso.

Una conoscenza che è diventata qualcosa di più

La conoscenza tra i due avrebbe radici passate, ma si sarebbe trasformata in qualcosa di più solo recentemente. Il riavvicinamento sarebbe avvenuto in dicembre: qualcuno dice a un evento pubblico in Svizzera, altri durante una cena. Ma sta di fatto che a febbraio gli incontri si sono fatti più assidui a Roma.

Stando alle ultime indiscrezioni, recentemente la coppia ha trascorso un week end romantico in un hotel in territorio elvetico.

Ricordiamo che Giulio Berruti è un attore affermato e opera anche come medico estetico. Il pubblico lo ricorda tra i protagonisti dell'ultima edizione di «Pechino Express».

Dal punto di vista sentimentale è stato legato a Maria Elena Boschi dal 2020 al 2025, mentre Michelle Hunziker ha chiuso la sua storia con Nino Tronchetti Provera in ottobre.

E ora si è aperto un nuovo capitolo per entrambi.