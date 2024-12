Michelle Hunziker

L'aspetto giovanile di Michelle Hunziker? Potrebbe nascondere un segreto.

«Nella mia famiglia, abbiamo una storia di longevità; mia nonna ha vissuto fino a 102 anni. Credo di aver ereditato il cosiddetto "gene dei centenari"», ha raccontato in una recente intervista, lasciando intendere che il segreto della sua vitalità risieda anche in una fortunata predisposizione genetica.

Il «gene dei centenari» è un termine usato per indicare caratteristiche genetiche associate alla longevità, come una migliore riparazione del DNA e una maggiore resistenza allo stress ossidativo.

Tuttavia, gli esperti sottolineano che la genetica rappresenta solo una parte dell'equazione: uno stile di vita sano resta essenziale per mantenere corpo e mente in salute.

«È fondamentale vivere in modo sano»

Michelle non ha mai trascurato questi aspetti. Da sempre, infatti, adotta una routine di allenamento costante, segue un'alimentazione bilanciata e si dedica al benessere mentale.

«La genetica può darti un vantaggio, ma è fondamentale vivere in modo sano per mantenere l'equilibrio», ha aggiunto.

Attualmente, Michelle si sta godendo una vacanza sulle Dolomiti, dove ha scelto di trascorrere il Capodanno, confermando il suo legame speciale con questa suggestiva località.

Inoltre, è co-fondatrice di Goovi, una linea di prodotti naturali per il benessere quotidiano, che include cosmetici clean e vegan, integratori alimentari e make-up, pensati per prendersi cura di sé in modo semplice e naturale.

Tra predisposizione genetica e scelte consapevoli, Michelle Hunziker è un esempio vivente di come la cura di sé possa contribuire a un invecchiamento sereno e positivo, senza rinunciare a energia e vitalità.