Michelle Hunziker e Ilary Blasi, da rivali ad amiche: «Pensavo mi odiassi!»

Michelle Hunziker Covermedia

Un tempo distanti, oggi complici: le due conduttrici hanno raccontato il loro percorso da colleghe diffidenti a vere amiche. Tra vecchi pregiudizi, una vacanza decisiva e qualche battuta tagliente, Michelle e Ilary hanno finalmente abbattuto il muro che le divideva.

Per anni si sono osservate da lontano, senza mai trovare il modo di conoscersi davvero.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno condiviso gli stessi studi televisivi, gli stessi eventi di gala, persino alcune esperienze lavorative, ma tra loro c'era sempre una distanza invisibile. A rompere il ghiaccio è stata Michelle, che ha raccontato il loro primo incontro durante il Premio Regia Televisiva su Raiuno: «Ci siamo preparate insieme e siamo scese da quella scala insieme, ho ancora la foto. Se non ti ricordi sei un'amica di m...a!», ha scherzato, rivelando poi un retroscena inaspettato.

Per anni, la showgirl svizzera ha creduto che Ilary non la sopportasse. «Sei venuta ospite nei miei programmi, ma io pensavo che ti stessi sulle scatole», ha ammesso. Ilary, da parte sua, non ha mai dato segnali in un senso o nell'altro, e quel muro è rimasto in piedi a lungo. Poi, nel 2021, tutto è cambiato grazie a una vacanza in Sardegna, organizzata dall'amico comune Lopedota.

Lì, complice anche Nicola Savino che le prendeva in giro, Michelle ha capito di aver sempre frainteso la collega. «Io ti volevo conoscere meglio, ma ogni volta che ero con te non riuscivo a buttare giù quel muro. Poi mi sono confidata, tu mi hai ascoltata, ti sei un po' aperta e mi sono detta: «Ammazza, è proprio simpatica come pensavo!"».