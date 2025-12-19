Ilary Blasi e Michelle Hunziker. IMAGO/ZUMA Press

Voci di corridoio suggeriscono che le due amiche potrebbero condurre il reality nel 2026, dato che l'attuale presentatore, Alfonso Signorini, è stato travolto da uno scandalo innescato da Fabrizio Corona, il quale sostiene che l'accesso al cast fosse influenzato da rapporti personali intimi. Mediaset non ha ancora confermato le indiscrezioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Il «Grande Fratello Vip» potrebbe presto vivere una svolta clamorosa.

Secondo indiscrezioni, non ancora confermate, Michelle Hunziker e Ilary Blasi potrebbero prendere il suo posto alla conduzione di Alfonso Signorini

Quest'ultimo è infatti finito in una bufera dopo che Fabrizio Corona ha parlato di un presunto «sistema Signorini», insinuando che l'accesso al cast del reality fosse influenzato da rapporti personali intimi.

Nonostante le voci insistenti, Mediaset non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Mostra di più

Il «Grande Fratello Vip» potrebbe presto vivere una svolta clamorosa.

Secondo delle indiscrezioni, non ancora confermate da Mediaset, due volti noti della televisione italiana potrebbero prendere il suo posto alla conduzione di Alfonso Signorini, dopo la bufera scatenata da Fabrizio Corona.

Lo riporta, tra gli altri, «Libero», stando al quale si tratta niente di meno che di Michelle Hunziker e Ilary Blasi, una coppia inedita che promette di portare una ventata di novità al programma.

L'ipotesi è stata avanzata dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso la notizia sui suoi canali social. A suo avviso, la probabilità che siano le due amiche a condurre il GF Vip è «altissima». Questa sarebbe una novità assoluta per il reality di Canale 5, che vedrebbe due conduttrici di grande esperienza e popolarità prendere le redini dello show.

Nonostante le voci insistenti, come detto Mediaset non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Le opzioni sul tavolo sembrano essere diverse, e la decisione finale potrebbe arrivare solo nei prossimi mesi.

Intanto, il futuro del programma rimane incerto, con molte questioni ancora da risolvere.

La bufera su Alfonso Signorini

Le speculazioni su un cambio di conduzione arrivano in un momento delicato per il programma, a seguito delle accuse mosse da Corona contro Signorini.

Il re del gossip ha parlato di un presunto «sistema Signorini», insinuando che l'accesso al cast del reality fosse influenzato da rapporti personali.

Sebbene queste accuse non siano state confermate, hanno sollevato un polverone mediatico che ha messo in discussione il futuro del presentatore al timone del programma.

Signorini, dal canto suo, ha scelto di non rispondere direttamente alle accuse, affidando la questione ai suoi legali.

Una decisione tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026

Nel frattempo, Mediaset avrebbe già avviato discussioni interne per valutare l'impatto delle accuse sul futuro del reality. L'idea di affidare la conduzione a Hunziker e Blasi potrebbe non essere così remota.

Una decisione definitiva sulla conduzione del programma potrebbe essere presa tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, permettendo al team di produzione di prepararsi adeguatamente per la nuova edizione.

Tuttavia, solo comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset potranno confermare o smentire queste voci.