La conduttrice italo-svizzera Michelle Hunziker potrebbe essere già tornata single (foto d'archivio). KEYSTONE

Michelle Hunziker potrebbe essere già diventata single: secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice e Nino Tronchetti Provera si sarebbero separati. Neanche un mese fa la loro relazione, iniziata poco più di un anno fa, sembrava solida.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero già lasciati.

La relazione tra i due, iniziata poco più di un anno fa, sembrava solida, e addirittura correva voce che volessero andare a convivere.

Neanche un mese fa, la conduttrice aveva dichiarato in TV di essere felice e di vedere dove le cose avrebbero portato: «Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza». Mostra di più

L'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è già arrivato al capolinea? I due, secondo le indiscrezioni di «Dagospia», si sarebbero già lasciati. Come scrive «Chi», la notizia lascia tutti molto increduli.

La coppia, che si era conosciuta poco più di un anno fa, aveva ufficializzato la loro relazione a giugno, quando erano stati visti insieme al concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma.

Sembravano inseparabili, condividendo vacanze e apparizioni pubbliche, con voci di una possibile convivenza, ma il silenzio sembra essere calato sulla loro storia.

«Sono contenta»

Poco più di un mese fa la conduttrice aveva parlato della relazione durante un'intervista a «Verissimo»: «Sono contenta. Sono all’inizio di una relazione e la sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove si andrà a parare».

Ciononostante la showgirl italo-svizzera aveva espresso il suo desiderio di andare avanti con discrezione lontano dai riflettori: «È bello, andando avanti con l’età, proteggere il più possibile la propria relazione anche perché bisogna vedere se si incastrano tante cose, se funziona. Speriamo».

La rivista italiana riporta che addirittura i due avrebbero voluto ristrutturare una casa di 700 metri quadrati nel centro di Milano, dove avrebbero dovuto iniziare una nuova vita insieme.

Né la conduttrice né l'imprenditore hanno rilasciato commenti ufficiali.