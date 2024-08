Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in vacanza insieme

Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti. imago/Independent Photo Agency

Nonostante la loro separazione, la conduttrice Michelle Hunziker (47 anni) e il cantante Eros Ramazzotti (60 anni) sono andati in vacanza in montagna con tutta la loro famiglia allargata.

SDA / fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno trascorso un periodo di vacanza insieme ai figli e al nipote Cesare in montagna e hanno postato le foto su Instagram.

Entrambi sono nonni orgogliosi e mostrano pubblicamente il loro stretto rapporto con il nipote.

Nonostante il divorzio avvenuto nel 2009, Michelle ed Eros sono rimasti vicini e si occupano insieme della figlia Aurora Ramazzotti. Mostra di più

Come mostrano le foto sui social media, l'ex coppia da sogno - composta da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti - è stata raggiunta dalla figlia Aurora Ramazzotti (27 anni), dal compagno Goffredo Cerza (28) e dal nipotino Cesare (1) per una vacanza in Alto Adige.

La conduttrice bernese e il suo secondo ex marito Tomaso Trussardi (41) hanno due figlie, Sole (10) e Celeste (9), che hanno partecipato alla gita in montagna. Così come i figli del cantante avuti da un'altra relazione, ovvero Gabrio (9) e Raffaela (12).

«In love» del nipote Cesare

Michelle ed Eros sono diventati nonni di Cesare da un anno e ne sono molto orgogliosi. Entrambi hanno postato su Instagram le foto delle loro vacanze in montagna con il nipotino. Sia la conduttrice che il cantante sono completamente innamorati del piccolo.

Michelle ha condiviso una foto che la ritrae seduta su un tronco d'albero con Cesare. «In love», ha scritto la showgirl. Anche il musicista è stato fotografato mentre tiene per mano il nipotino.

L'ex coppia da sogno resta vicina

I due erano considerati la coppia dei sogni per eccellenza alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000. Dopo 12 anni insieme e una figlia, hanno divorziato nel 2009.

Anche se la loro relazione non è durata, il loro amore reciproco non è mai scomparso. Ancora oggi sono molto legati e si sono sempre occupati insieme della figlia Aurora.