Michelle Hunziker

Sul palco di Basilea con il cuore pieno d'amore e tre figlie nel backstage. La showgirl svizzera racconta l'emozione di una sfida che fa tremare le gambe – ma la fa sentire viva come non mai.

Covermedia Covermedia

Michelle Hunziker è pronta a saltare.

Non da una scogliera o da un elicottero, ma sul palco più visto d'Europa: quello dell'Eurovision Song Contest 2025, che quest'anno si terrà a Basilea, dal 13 al 17 maggio. «È come il bungee jumping», racconta con una risata. «Hai paura, ma poi scopri che ti stai divertendo da morire».

Intervistata dalla RSI, la conduttrice svizzera (e italiana d'adozione) ha rivelato tutta la sua emozione per questa nuova avventura. A renderla più dolce – e meno spaventosa – c'è il supporto delle sue tre figlie: Aurora, Sole e Celeste. Con loro anche il piccolo Cesare, il nipotino che ha rivoluzionato la sua idea di felicità.

«Mi sento protetta», confessa Michelle. «Le mie figlie sono la mia forza, il mio porto sicuro. Quando le guardo, ogni palco diventa casa».

Nonostante una carriera lunga e sfavillante, dal debutto in televisione negli anni '90 ai successi su entrambi i lati delle Alpi, Hunziker non dà nulla per scontato. «Ogni volta è come fosse la prima», ammette. «E forse è proprio questa la magia».

E mentre Basilea si prepara ad accogliere le voci d'Europa, Michelle scalda i motori. Energica, empatica, pronta a sorridere anche quando l'adrenalina spinge forte.

Perché in fondo – lo sa bene – ogni salto nel vuoto insegna qualcosa. Anche quando sotto c'è un mare di applausi.