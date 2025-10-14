  1. Clienti privati
Lezioni di vita Michelle Hunziker fra confessioni e vecchi amori: «Ho smesso di auto sabotarmi»

fon

14.10.2025

Michelle Hunziker si racconta su temi molto privati.
Keystone

Michelle Hunziker ripercorre vita privata e scelte affettive - dalla maternità a 19 anni alla fine dell’amore con Eros Ramazzotti - mettendo al centro il lavoro su sé stessa, come raccontato in una recente intervista al «Corriere della Sera».

Redazione blue News

14.10.2025, 11:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Michelle Hunziker racconta che diventare madre a 19 anni è stata «la scelta più bella» e riflette sui motivi per cui l'amore con Eros Ramazzotti è finito.
  • Oggi dice che la coppia deve essere un valore aggiunto, rilegge la fedeltà alla luce del «progetto di vita» e con Eros si considera «famiglia».
  • Da madre e nonna, parla del lavoro su sé stessa - psicoanalisi e crescita personale - che l'ha aiutata a smettere di auto sabotarsi.
Diventare madre a 19 anni? Per Michelle Hunziker non è mai stato un ripensamento: «È stata la scelta più bella della mia vita», dice ricordando come da ragazza sconsigliasse alle amiche di fare lo stesso, un ricordo che oggi guarda con tenerezza, come raccontato in una recente intervista al «Corriere della Sera».

Due matrimoni alle spalle le hanno insegnato una regola semplice: «Stare con qualcuno deve piacermi più che stare da sola: la coppia dev'essere un valore aggiunto».

Con Eros Ramazzotti, oggi, «siamo famiglia: ci vogliamo un bene dell'anima», anche se non nega «la sofferenza per aver perso un momento bellissimo, all'apice dell'amore».

All'epoca, ammette, «ero troppo giovane, con lacune emotive», poi arrivarono «un periodo molto difficile» e il lutto per la morte del padre.

Quanto alla fedeltà, la showgirl ha cambiato prospettiva: «Da giovani ti dicono che è tutto; oggi credo che conti di più il progetto di vita».

L'aiuto della psicoanalisi

Madre e ora anche nonna grazie alla figlia Aurora Ramazzotti, Michelle riconosce quanto possa essere stato «ingombrante» crescere con due genitori famosi. «Auri ha sofferto per il body shaming, ma si è fatta le ossa. L'ho cresciuta nella semplicità, oggi è una mamma speciale e con Goffredo sta crescendo un bimbo solare».

A 48 anni parla di benessere come frutto di lavoro interiore: «Psicoanalisi che continuo a fare, percorsi, fatiche. Ho smesso di auto sabotarmi grazie alla persona giusta che mi ha dato gli strumenti per affrontare i traumi».

All'esterno è sempre apparsa solare, «per pudore non volevo "appendere il mio zaino" agli altri», ma il viaggio per conoscersi davvero «è iniziato a 40 anni ed è ancora la mia chiave di volta».

